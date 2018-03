Mandaci la foto del tuo papà

Formidabili i papà moderni. Sono presenti, o fanno il possibile per esserlo. Lavorano, certo, ma giocano, aiutano a scuola, condividono gli hobbies.

Così anche quest’anno abbiamo deciso di proporre ai nostri lettori di mandare una foto al nostro giornale in occasione della Festa del Papà.

L’argomento è semplice, proprio come un temino delle elementari: il mio papà. Potete inviarci foto di ogni genere: vecchie o nuove, con i figli o senza figli, mentre il papà pesca, scala o lavora.

Tutte le foto verranno pubblicate sul giornale e costruiremo delle belle gallerie fotografiche con i “vostri papà”. (Attenzione, molto importante: le foto NON potranno ritrarre i VOLTI di minorenni).

COME INVIARLE

Mandatele alla redazione di Varesenews usando l’email redazione@varesenews.it. Le foto dovranno essere orizzontali e ad alta definizione.

Se invece volete usare Instagram potete taggarci con @varesenews e usando l’hashtag #festadelpapàvn.

Le foto dovranno arrivare entro il 18 marzo alle 24.

I PREMI

Tra le foto che ci manderete, la redazione ne sceglierà una: l’autore dello scatto si aggiudicherà due ingressi allo Splash & Spa del Tamaro del valore di 50 euro l’uno.