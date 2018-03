Marco Mengoni fa la sorpresa al circolo di Casbeno

Toh, guarda chi si vede: allo storico circolo di Casbeno, giovedì sera, ha fatto capolino il cantante Marco Mengoni.

Una visita raccontata dallo stesso circolo, con un semplice post Facebook di «benvenuto».

“Scoperto” da XFactor, Mengoni ha vinto il festival di Sanremo nel 2013. E non è la prima volta che il circolo di Casbeno ospita artisti vincitori di Sanremo: lo scorso anno qui infatti si è svolta la festa per Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli, autori di Occidentali’s karma. E infatti proprio Ilacqua ha portato Mengoni al circolino del quartiere, per un bicchierino serale. Approfittando della presenza a Milano per il concerto con Giorgia, il cantante laziale ha passato parte della giornata di giovedì a Varese a casa di Fabio Ilacqua.