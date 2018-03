Marco Paolini in scena con “Le avventure di Numero Primo”

“Le avventure di Numero Primo” è un esperimento di fantascienza narrata a teatro, una storia che racconta di un futuro probabile fatto di cose, di bestie e di umani rimescolati come si fa con le carte prima di giocare. Numero Primo è anche il protagonista della storia, figlio di Ettore e di madre incerta. Per scriverla, Marco Paolini e Gianfranco Bettin si sono interrogati sul rapporto di ciascuno con l’evoluzione tecnologica e sul ruolo che le nuove tecnologie occupano nella nostra vita. In un contesto caratterizzato da scienza e tecnologia, a dominare è però un concetto che con queste ultime ha poco a che fare: la moda. Tutto ciò che non è di moda si estingue. E se anche gli esseri umani seguissero questo andamento? Ecco allora che Paolini racconta dei domani possibili, ma oggi inverosimili, immaginando come saranno i prossimi 5mila giorni.

«Ho un’età in cui non sento il bisogno di guardare indietro, di ricostruire, preferisco sforzarmi di immaginare il futuro, così farò un Album con nuovi personaggi», spiega Paolini, «Parlerò della mia generazione alle prese con una pervasiva rivoluzione tecnologica. Parlerò dell’attrazione e della diffidenza verso di essa, del riaffiorare del lavoro manuale come resistenza al digitale. Parlerò di biologia e altri linguaggi, ma lo farò seguendo il filo di una storia più lunga che forse racconterò a puntate come ho fatto con i primi Album».

Uno dei più importanti interpreti del teatro civile italiano, fino alla prima metà degli anni Novanta Marco Paolini ha lavorato all’interno di vari gruppi teatrali. Nel 1994 ha messo in scena “Il racconto del Vajont”, spettacolo dedicato alla frana che nel 1963 distrusse il paese di Longarone, uccidendo più di 2mila persone. Questo spettacolo vinse nel 1995 il Premio speciale Ubu per il teatro politico, l’anno successivo si aggiudicò il Premio Idi per la migliore novità italiano.

Trasmesso su RaiDue nel 1997, si aggiudicò l’Oscar della televisione come miglior programma dell’anno. Dal 1999 Paolini autoproduce i suoi progetti teatrali, editoriali e cinematografici attraverso l’attività della Società JoleFilm.

Lo spettacolo, in programma sabato 17 marzo, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 24 euro e possono essere acquistati al Disco Store di piazza San Magno oppure sul circuito TicketOne.