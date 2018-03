Marco Pierobon arricchisce il Concerto di Primavera della Casoratese

Marco Pierobon.

Prima tromba al Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta, prima tromba all’Accademia di S. Cecilia a Roma, alla Chicago Symphony Orchestra e all’Orchestra della Scala.

Solista in Giappone, Russia, Argentina, Cina, Europa, Stati Uniti.

E ora anche Casorate Sempione.

Senza dubbio la ciliegina sulla torta per uno dei più grandi trombettisti del panorama internazionale, selezionato anche come Yamaha Performing Artist.

Tralasciando la vena goliardica che da sempre segna la vita di questo ensemble musicale, la vera notizia è che il Corpo Musicale “La Casoratese” ospiterà nei giorni 23,24 e 25 marzo, il maestro Marco Pierobon per una Masterclass dedicata alla sezione ottoni de “La Casoratese” ma aperta anche ad altri musicisti.

Per suggellare questa “tre giorni”, sabato 24 marzo, alle ore 21:00, il maestro Pierobon arricchirà il tradizionale Concerto di Primavera, nella palestra di Casorate Sempione che sarà allestita come di consueto trasformandosi in sala concerto.

Un concerto speciale, un evento che ha pochi precedenti a livello bandistico nella nostra provincia.

In realtà Marco Pierobon a Casorate c’era già stato a novembre 2017, dove si è esibito con la formazione Giovanile di ANBIMA Lombardia, un magico weekend che aveva riunito le formazioni giovanili di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Nella prima parte “La Casoratese” proporrà brani di alcuni tra i più importanti compositori per orchestra di fiati, quali Xerxes (J. Mackey), Puszta (Van der Roost), Festival Prelude (Alfred Reed).

Dopo la parentesi istituzionale che vedrà la premiazione degli allievi della Masterclass, entrerà in scena Pierobon, che condurrà la serata fino alla fine del concerto con brani per tromba e orchestra come Concertpiece for trumpet di James Curnow e Tema e variazioni di Giuseppe Bonafine.

Tra un virtuosismo e l’altro ci sarà anche uno spazio per l’esibizione degli allievi della Masterclass, accompagnati da “La Casoratese”, in una grande fanfara di Richard Strauss.

Al timone della serata sarà come sempre il maestro Emanuele Maginzali, guida artistica di questa realtà musicale, vanto di Casorate Sempione e della nostra provincia.

Degni di nota anche i prossimi appuntamenti a testimonianza del continuo impegno a favore del movimento bandistico giovanile:

Il 2° Stage Giovanile di musica d’insieme in programma il 12-13 maggio organizzato da “La Casoratese” e la partecipazione della Casorate Junior Band al Concorso Nazionale a Verbania, in programma dal 24 al 29 Aprile. Un grosso in bocca al lupo ai giovani musicisti.

L’ingresso è libero e gratuito a tutte le manifestazioni.