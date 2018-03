Marcora torna alla vittoria: suo il torneo di Tel Aviv

Torna alla vittoria in grande stile Roberto Marcora. Il 28enne di Busto Arsizio, a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta, conquista il successo in un Futures (la terza categoria internazionale per importanza) e lo fa sul cemento di Tel Aviv confermando la predilezione per i campi israeliani.

Marcora è all’undicesimo titolo in carriera (tutti nei Futures), il terzo centrato in Israele dopo quelli centrati a Ramat Hasharon nel 2013 e nel 2015, l’ultimo in carriera prima di quello vinto ieri. A Tel Aviv il giocatore bustocco si è imposto in finale contro il numero 1 del tabellone, il belga Vandenbulcke, superato in tre set (6-3; 2-6; 6-4). Nei turni precedenti Marcora aveva eliminato l’israeliano Elbaz, il tedesco Gerch (per ritiro), l’americano Kobelt e il ceco Poljak.

Il 28enne allievo di Uros Vico, frenato in questi anni da diversi problemi fisici culminati in due operazioni chirurgiche (nel 2015 era riuscito a salire fino al numero 178 del mondo), si era presentato a Tel Aviv come numero 558 del ranking internazionale ma con questo successo risalirà tra i primi 500 al mondo. La classifica degli anni migliori è ancora lontana, ma la stagione in corso – finalista nei futures di Sharm a gennaio e Jerba a febbraio – lascia ben sperare per una risalita interessante.