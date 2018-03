Una marea di uova per i bimbi poveri

Sono arrivate una marea di uova di Pasqua alla libreria Kentro, dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi.

Dopo il grande successo del progetto RiGiocando, che ha raccolto giocattoli usati per farli diventare regali di natale per i più poveri, l’associazione Kentro ha infatti lanciato “Meglio un nuovo oggi“: entro lunedì 26 bisognava portare uova di Pasqua alla libreria Kentro di via Merini 7 a Varese, per fare felici i bambini con meno possibilità.

don Stefano Cucchetti

Anche in questo caso, tutto ciò che è stato raccolto verrà donato alla Caritas varesina per i bambini di famiglie in difficoltà. A collaborare, anche una intera comunità pastorale: la beato Samuele Marzorati, che ha effettuato la consegna del “raccolto” attraverso don Stefano Cucchetti che ha portato un pulmino di uova frutto dell’impegno quaresimale dei bambini dell’iniziazione cristiana.