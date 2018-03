Marijuana nella tasca della giacca: denunciato richiedente asilo

Nella tasca della giacca aveva poco meno di 15 grammi di marijuana ed altri 27 grammi li aveva nascosti nell’indumento che aveva nel suo armadietto nel centro di accoglienza di via Melzi dove risiede. Così ha finito per essere denunciato per spaccio un richiedente asilo nigeriano di 36 anni.

Martedì poco dopo le 19 i carabinieri della compagnia di Saronno stavano eseguendo dei controlli nella zona di piazza del Mercato quando passando hanno visto lo straniero che pur di evitare di avvicinarsi alla pattuglia si buttava in una siepe. Insospettiti l’hanno fermato e sottoposto ad una perquisizione personale.

In tasca aveva diversi dosi di marijuana. Così è stato accompagnato in caserma dove è stato identificato come uno dei residenti del centro di accoglienza di via Melzi. Avvisata la direzione è stato controllato il letto e l’armadietto dello straniero dove sono stati ritrovati, in una giacca, altre dosi. Così la droga, complessivamente 41 grammi, è stata sequestrata e lo straniero è stato denunciato per spaccio.