Martha Hill e Holy Moly & The Crackers live al Twiggy

Appuntamenti al Twiggy Caffè di Varese per il fine settimana. Giovedì 29 marzo in programma il concerto di Martha Hill (ore 21:30, ingresso libero).

Originaria di Newcastle Martha ha iniziato a girovagare per il Regno Unito dall’età di 17 anni, portando in giro le sue canzoni in versione voce e chitarra ed acquisendo sempre più credibilità. Polistrumentista ed eccellente performer, Martha ha dato vita a questo nuovo progetto che mescola il soul folk con la sensualità del jazz prima di mischiare le carte con divagazioni elettro-pop. Una proposta raffinata e nostalgica, di grandissimo impatto, che colpirà alla pancia i fan di Tom Waits, Janis Joplin e Alt-J.

Sabato serata “Trashpotting dj-set” (ore 21:30, ingresso libero). Trash Italian Flow, rock, happy music, demenziale, anni ’80 e ’90, hit, commerciale, dance e tutto ciò che meno vi aspettereste, sarà il condimento della serata all’insegna dell’armata del vinile guidata da DJ Brega.

Il fine settimana continua il 31 marzo con Pogodisco dj-set a cura di Deejay Dave (ore 21:30, ingresso libero). Davide Monteverdi aka Deejay Dave è un agitatore notturno borderline, blogger musicale, performer per vocazione e modello per caso. Deejay per congiuntura economica e sound designer per pigrizia mette i dischi per i brand e i club più rinomati, ma non vuol saperne di comportarsi per benino se il party schizza ormoni e sudore a pioggia. Slamdancer professionista, headbanger per definizione, ha capitanato per anni la celeberrima one night del giovedì milanese, RAZZPUTIN, facendo di pubblico e consolle una cosa sola. Il suo stile è davvero unico e miscela con anarchica sapienza Rock and Roll, Electro, Indie Rock, Disco Punk, New Wave, Surf, Ska e tutto quello che gli passa per la testa senza distinzione tra i grandi classici e le novità.

La sera di Pasqua invece c’è il live di “Holy Moly & The Crackers” (ore 21:30, ingresso libero). Arrivano da Newcastle gli Holy Moly & the Crackers, quintetto esplosivo al secondo tour italiano. Un incredibile mix di rock, pop, folk, blues, balkan, klezmer, ska, reggae; un band fenomenale dal vivo capace di mettere in atto un live show indimenticabile. Il loro ultimo disco “Salem” ha sancito la loro consacrazione definitiva in Inghilterra e Germania, dove suonano incessantemente nei club/festival più importanti. Le classiche sonorità gipsy folk fluiscono in un rock martellante, in cui le doppie voce di Conrad e della splendida violinista Ruth la fanno da padrone.

Ingresso libero alle serate.