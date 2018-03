Marzo pazzerello, un po’ caldo e un po’ freddo (e c’è anche la neve)

Temperature intorno i dieci gradi e intorno allo zero. Sole e neve sui rilievi, pioggia, caldo e freddo. Ci sarà di tutto in questo weekend pazzerello di marzo, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Venerdì 16 giornata abbastanza soleggiata con residua nuvolosità irregolare al mattino e banchi di nebbia in dissoluzione all’alba. Nuovo aumento della nuvolosità in serata. Prime piogge nella notte. Limite neve attorno a 1200m. Temperature massime tra gli 11 e i 13 gradi, minime tra i 3 e i 6 gradi. Zero termico a 1800 metri.

Sabato 17 sarà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse al mattino, via via più diffuse e continue nel pomeriggio. Limite neve attorno a 1000m. Non esclusi rari temporali, in particolare però su bassa padana e Pavese. Temperature massime tra gli 8 e i 10 gradi, minime tra i 6 e gli 8 gradi. Zero termico a 1200 metri.

Domenica 18 cielo coperto e piogge, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature in lieve calo. Limite neve in abbassamento verso i 600 metri. Temperature massime tra i 7 e i 9 gradi, minime tra i 3 e i 5 gradi.

Zero termico a 1000 metri, calante verso i 600 in serata.

Anche l’inizio della settimana prossima sarà variabile: lunedì 19 Marzo nuvoloso o variabile. Rare piogge sulla fascia pedemontana. Nevischio a quote collinari. Più freddo, soprattutto dalla serata. Martedì 20 Marzo invece sarà via via soleggiato, ma più freddo per la stagione. Brina all’alba, probabile ritorno del gelo in serata.