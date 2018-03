I Mas nella Prima Guerra mondiale: incontro dell’Accademia dei Curiosi

Venerdì 9 marzo 2018, ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune di Malnate, l’Accademia dei Curiosi propone un incontro dal titolo “Memento Audere Sempee. Ima e la guerra navale in Adriatico”.

Durante la Grande Guerra la Regia Marina fu impegnata in un aspro confronto con l’Imperial Regia Marina Austroungarica nel ristretto bacino dell’Adriatico. In assenza di una battaglia decisiva ne venne un confronto basato su colpi di mano,veloci incursioni,agguati e sabotaggi, caratterizzato dall’uso delle mine e dei sommergibili. La svolta avvenne con l’introduzione, da parte italiana, dei MAS, motoscafi veloci armati di siluri. Una nuova arma strategica a cui gli Austroungarici non riuscirono ad opporre un’efficace risposta. Trieste, Buccari, Premuda sono solo alcune delle imprese che resero i MAS e loro equipaggi leggendari e che contribuirono alla vittoria italiana sul mare.

A seguire, annuale assemblea dei soci dell’Accademia dei Curiosi

Alle 21.30 dello stesso 9 marzo 2018, in coda alla conferenza, è convocata in seduta ordinaria l’annuale Assemblea dei Soci dell’Accademia dei Curiosi – Malnate, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

– relazione del Presidente;

– bilancio consuntivo 2017;

– quota sociale e tesseramento 2018;

– modifiche statutarie (in seguito alla nuova legge sul Terzo Settore);

– attività per l’anno 2018;

– varie ed eventuali