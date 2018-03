Masnago stregata per il Varese. Stavolta fa festa l’Olginatese

Non ne gira una giusta, al Varese di questo periodo. I biancorossi di Tresoldi, costretti a giocare senza stipendi e senza alcuna certezza societaria, proseguono nella lunga serie senza vittorie casalinghe. Masnago è tabù dal 1° novembre 2017, quando qui cadde il Pavia, e anche un’avversaria ben poco piacevole come l’Olginatese di oggi può fare festa al “Franco Ossola” in un modo anche piuttosto beffardo.

Galleria fotografica Varese - Olginatese 0-1 4 di 41

La gara finisce infatti 1-0 per i lecchesi, a segno con l’unica palla buona della partita nata pure da uno sfortunato rimpallo di Simonetto che si è tramutato in assist per bomber Canalini. Ma fosse solo questo… il Varese si è infatti visto annullare un gol di Palazzolo (forse regolare) sullo 0-0, ha fallito un rigore con Pedrabissi ed è rimasto in dieci con ancora tanta partita da giocare per un fallaccio di frustrazione dello stesso centravanti. Frittata completa, perché da quel momento in poi i ragazzi di Tresoldi hanno accusato il nervosismo e la stanchezza di queste settimane complicate e non sono più riusciti a tornare con la testa nella partita.

E d’altra parte non è per nulla facile scendere in campo con il nulla alle spalle. I proclami di venerdì scorso (16 marzo) da parte di Fulvio Catellani non hanno avuto seguito e forse solo settimana prossima saranno versati i rimborsi di novembre grazie allo sforzo dei tifosi – molti già abbonati – che oggi hanno pagato il biglietto (circa 3.800 euro d’incasso) per aggiungere qualche soldo a quelli che la società dovrebbe ricevere a breve per la cessione di Repossi alla Ternana. Ma insomma, siamo ai minimi termini e senza tangibili certezze per il futuro. In questo clima la squadra di Tresoldi dovrà preparare la gara del Giovedì Santo a Borgosesia, anche se la Quaresima biancorossa potrebbe durare ancora a lungo.

CALCIO D’INIZIO

La “Giornata Biancorossa” porta il cassiere biancorosso a staccare qualche biglietto in più del solito al botteghino, ma la cornice di pubblico non è comunque particolarmente rilevante per questo Varese-Olginatese che rischia come sempre di passare in secondo piano vista la situazione della società. In tribuna non ci sono i Catellani né altri volti noti a livello societario, tolto Papini che non ha però deleghe operative. Per il Comune presente – e pagante – il vice sindaco Zanzi. Tresoldi schiera il Varese con un 4-2-3-1 in cui Pedrabissi è la punta avanzata (mancano De Carolis e Filomeno) davanti alla triade Zazzi-Palazzolo-Ba. In difesa c’è Muca per sopperire all’assenza di Fratus e Ghidoni: per lui è la prima da titolare.

IL PRIMO TEMPO

Il rigore parato da Iali a Pedrabissi

Il film della prima metà di gara è impietoso per il Varese. La squadra di Tresoldi gioca molto meglio, crea occasioni, non concede quasi nulla ma si trova in svantaggio 0-1 all’intervallo. La rete dell’Olginatese, firmata dal centravanti Canalini, è emblematica: break del rapido Tremolada dalla sinistra ma difesa biancorossa che si rischiera senza problemi. Il passaggio del numero 11 è però sporcato da Simonetto e la palla finisce perfettamente davanti a Canalini che ringrazia la sorte ed è bravo a scagliare un diagonale preciso su cui Bizzi non può nulla.

Di fatto questa azione – al 29′ – è l’unica per gli ospiti che fin da subito devono fronteggiare un Varese ruspante. Al 9′ la prima emozione: Paolino Arca si avventa su un pallone respinto dalla difesa e scarica un sinistro eccellente al volo che dà l’impressione di insaccarsi in rete, e invece sfila accanto al palo di un soffio.

Il Varese poi va anche a segno al minuto 17′, sugli sviluppi del corner calciato da Zazzi: sponda a centro area di Pedrabissi e Palazzolo insacca da pochi metri. Gioia vanificata dall’assistente che sventola un fuorigioco senza esitazioni, anche se l’off side non pare poi così evidente.

E pochi minuti dopo il gol di Canalini i biancorossi hanno un’altra enorme occasione per andare in gol: Zazzi viene abbattuto da un intervento scomposto di Lacchini appena dentro l’area. Anche qui l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto sul quale va Pedrabissi. Il suo rigore non è neppure malvagio, angolato e rasoterra, ma Iali intuisce e ci arriva alla propria destra. All’uscita dal campo il pubblico applaude, ma il risultato è negativo.

LA RIPRESA

Il tempo per capovolgere la partita ci sarebbe ma fin dalle battute iniziali della seconda frazione il Varese appare meno brillante e più nervoso rispetto al primo tempo, anche perché l’Olginatese si difende con nove uomini (e cinque difensori davanti a Iali) rendendo più complicata la ricerca di spazi utili alla manovra. Palazzolo al 5′ prova comunque il colpaccio con un tiro al volo terminato largo di tre metri, ma al 16′ la partita cambia irrimediabilmente volto a causa di una stupidaggine di Pedrabissi. L’attaccante prova ripetutamente il dribbling su Nasatti ma viene fermato e si fa rubare palla dal difensore che riparte. Così, deluso e frustrato, “Pedra” commette un fallaccio da dietro sull’avversario e si becca un rosso diretto ineccepibile che lascia la squadra in dieci.

La spinta biancorossa, già smorzata, si spegne così quasi del tutto e anche la carta Lercara (per Ba) non produce frutti per i padroni di casa che cadono anche nel tranello delle provocazioni e iniziano a litigare con gli avversari.

Nel finale anche l’Olginatese resta in dieci per un’altra stupidaggine, firmata stavolta Tremolada (già ammonito va più volte a ostruire la battuta di una punizone) e allora il Varese riprende un minimo di vigore. Ferri e addirittura Bizzi si spingono in area sui calci da fermo ma il dio del rimpallo non vuole aiutare i biancorossi. Solo il giovanissimo Mauro, all’esordio, ha un paio di palloni giocabili tra i piedi ma emozione e avversari hanno la meglio. Finisce 0-1 con il pubblico, commovente, che applaude e canta a favore del Varese. Ma il cuore, da solo, non fa punti e non tappa i debiti, altrimenti da queste parti saremmo ricchissimi.