Matrimonio Filippa Lagerback e Daniele Bossari alle Ville Ponti di Varese

La coppia VIP abita in provincia e ha scelto la straordinaria location di dimore storiche sul colle di Biumo Superiore, ma ci sono tanti luoghi per dirsi il fatidico sì.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sposi a Varese

Alla fine, le Ville Ponti di Varese sono la location scelta da Filippa Lagerback e Daniele Bossari per celebrare, il loro matrimonio, che stando alle ultime new trapelate proprio dalla sposa, si dovrebbe celebrare il 1 giugno 2018. Senza ombra di dubbio, questo è uno degli eventi glamour più attesti dell’anno. Il luogo scelto dalla svedese, famosa per essere volto fisso de Che Tempo Che Fa, e il vincitore del Grande Fratello Vip 2, non è altro che un elegante complesso di tre dimore storiche, immerse in un parco secolare addirittura di 56mila metri quadrati dislocati sulla collina di Biumo Superiore. Questa collina, infine, dà il nome a un quartiere di Varese. Villa Andrea, Villa Napoleonica e le Sellerie sono tre gioielli architettonici e culturali, divenuti patrimonio nazionale.

Perché si sposano a Varese

Ma questa cornice non è certo stata scelta a caso. Daniele e Filippa hanno scelto di vivere in provincia di Varese con la loro figlia Stella, e inoltre la presentatrice è testimonial da anni della Varese Sport Commission, l’organismo della Camera di Commercio varesina creato appositamente allo scopo di promuovere il binomio sport-turismo sul territorio varesino. Le Ville Ponti, nell’antichità, erano una delle molteplici proprietà dell’omonima famiglia varesina, mentre oggi sono proprio della Camera di Commercio. L’organismo ha attuato una ristrutturazione che ha trasformato, di fatto, il complesso storico residenziale in un centro congressi di lusso, ma che si presta anche ad eventi quali comunioni, battesimi e, certamente, matrimoni, visto che è stata allestita proprio una sala nozze elegantissima, che contribuisce al fascino senza tempo di tutto il complesso. Quindi, la coppia VIP ha scelto di cuore il luogo perfetto per suggellare la loro unione, immersi nel verde e nella tranquillità del Varesotto e allontanarsi quindi dal caos di Milano.

