Maxi operazione antidroga nel bosco del Rugareto

Cento uomini delle forze dell’ordine varesine impiegati su un’area di 1270 metri quadrati per trarre in arresto 3 persone mentre altre 7 sono state denunciate e 350 vetture controllate.

Sono questi i numeri della maxi operazione del “Bosco del Rugareto” , parco di interesse sovra comunale che attraversa due province nei comuni di Cislago Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate, Gerenzano e Rescaldina.

Coordinati dalle due Prefetture di Varese e di Milano, gli uomini della Questura e dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvati anche da un’unità cinofila della Guardia di Finanza e da una pattuglia di carabinieri forestali hanno operato per contrastare il fenomeno dello spaccio all’interno dell’area boschiva per restituire l’area alla collettività.

Sfruttando la vegetazione per nascondersi ed eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine e impiegando collaudati sistema di vedette, i traffici illeciti avvenivano anche in pieno giorno.

L’operazione verrà replicata in futuro allo scopo di garantire la permanenza dei risultati operativi conseguiti.

Tre persone sono finite in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, altre sette sono state denunciate per ulteriori reati. Sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga. È stato inoltre tratto in arresto l’autore di un furto in abitazione commesso poco prima nella zona e la refurtiva è stata integralmente recuperata. La Prefettura di Varese ha infine segnalato cinque persone in quanto detentori per uso personale di sostanze stupefacenti.