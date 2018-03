Mediaworld annuncia tagli, i lavoratori scioperano

Sabato 3 marzo i lavoratori di Mediaworld incroceranno le braccia. I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno indetto uno sciopero per protestare contro la decisione della società di tagliare i punti vendita di Milano Centrale e Grosseto, di chiudere la solidarietà nelle province dove ci fossero ancora degli esuberi, unica alternativa al trasferimento forzato. Inoltre, a partire dal primo maggio, data simbolica, la società non applicherà più il 90% di maggiorazione domenicale e non riconoscerà più il bonus presenza. « È una situazione complicata – spiega Carmen Ventre segretario della Filcams Cgil- Nell’ultimo incontro del 16 febbraio l’azienda è arrivata al tavolo delle trattative dichiarando una perdita di 17 milioni di euro per giustificare le due chiusure. Il tavolo di trattative si è rotto e siamo arrivati allo sciopero. A Gallarate abbiamo avuto problemi perché la società faceva ostruzionismo impedendoci di fare l’assemblea con i lavoratori e costringendoci a far intervenire i nostri legali».

Tra Varese, Gallarate e Busto Arsizio sono interessati circa 100 lavoratori. «Nel 2017 avevamo chiesto di fare un contratto integrativo più ampio – conclude la sindacalista – per affrontare vari aspetti tra cui il miglioramento delle condizioni di lavoro in virtù della riduzione degli organici e la totale liberalizzazione degli orari, il tema della videosorveglianza e del controllo a distanza, e discutere di un premio incentivante variabile. Ma dal luglio scorso la società è scomparsa e non ha dato più la sua disponibilità al confronto se non a febbraio dove ha raccontato a solita favoletta dell’omnicanalità».

Il sindacato chiede di vedere un piano industriale credibile e di capire come si genera la perdita di 17 milioni di euro e qual è il preventivo di bilancio del 2018 per capire quanto la società vuole recuperare.