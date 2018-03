Nuovo medico di base a Casciago

È arrivato a Casciago un nuovo medico di base.

È Silvia Luoni, accolta in Comune dal sindaco Andrea Zanotti: «Le diamo il benvenuto. Con lei si completa l’organico dei medici di base a disposizione del territorio. Farà ambulatorio a Casciago, Barasso e Comerio».

La dottoressa Luoni non è un volto sconosciuto per il primo cittadino casciaghese: «Eravamo in classe insieme al Ginnasio, non ci vedevamo da 30 anni. Mi fa piacere accoglierla a Casciago».

Sul sito del Comune di Casciago sono visibili gli orari e in Municipio è possibile esercitare la scelta del medico di base.