“Meglio un uovo oggi” per i bimbi più poveri

Dopo il grande successo del progetto RiGiocando, che ha raccolto giocattoli usati per farli diventare regali di natale per i più poveri, l’associazione Kentro organizza: “Meglio un nuovo oggi“.

Questa volta alla libreria Kentro di via Merini 7 a Varese, per fare felici i bambini con meno possibilità bisogna portare un nuovo di Pasqua confezionato, entro il 26 marzo.

Anche in questo caso, tutto ciò che verrà raccolto verrà donato alla Caritas varesina per i bambini di famiglie in difficoltà: basta semplicemente comprare un uovo in più e portarlo alla libreria.