Il mercoledì sorride al Busto 81

Dopo la nevicata che ha fermato i campionati dilettanti, mercoledì 7 marzo si è svolto il turno infrasettimanale e non sono mancate le sorprese.

ECCELLENZA

Il Verbano è crollato in casa contro l’Accademia Pavese e ad approfittarne è il Busto 81, che vincendo 2-1 contro il Fenegrò e aspettando la gara di giovedì tra Cavenago Fanfulla e Legnano, si prende il primo posto del girone.

Mentre la Castellanzese ha osservato il turno di riposo, la Sestese superando 1-0 il Lomellina ha messo a segno un buon colpo salvezza. Sempre più lontano dalla zona calda l’Union Cassano, che si porta a casa tre punti dal campo dell’Alcione dopo una gara pazza: avanti 2-0, i cassanesi si sono fatti rimontare fino al 2-2, salvo trovare il colpo del definitivo 3-2 nel finale.

Un punticino per l’Fbc Saronno, che pareggia 1-1 a Vigevano, è finita senza reti tra Gaggiano e Ardor Lazzate, mentre il Calvairate si è messo in tasca tre punti sconfiggendo 1-0 il Sancolombano.

CLASSIFICA: Busto 81 47; C. Fanfulla 46; Verbano 43; Fenegrò 39; Legnano 37; Ardor Lazzate 36; Sancolombano 35; Union Cassano 33; Sestese 30; Calvairate, Alcione 29; Castellanzese 25; Accademia Pavese, Lomellina 24; Vigevano 23; Gaggiano 15; Fbc Saronno 12.

PROMOZIONE

Allunga di nuovo la Castanese, che fa il suo dovere superando 3-0 il Brebbia, ma ringrazia i passi falsi di Gavirate e Rhodense. La squadra di mister Iori cade 2-0 a Uboldo, mentre i milanesi vengono sconfitti 3-1 in casa dal Cob 91. L’Olimpia non va oltre l’1-1 sul campo del Bresso, mentre fa il colpo la Besnatese, che passa 2-1 a Portichetto. Sconfitta interna per il Morazzone, che vede l’Universal Solaro gioire 3-2. Sconfitta anche per la Belfortese, 1-0 a Guanzate, mentre ha riposato la Lentatese. Settimana prossima in campo Base 96 e Vergiatese.