Meridiana addio, l’ultimo viaggio nelle mani di un varesino

“Massimiliano! È lui!”.



È proprio il caso di dirlo: amici e parenti l’hanno riconosciuto…al volo.

Massimiliano Mascioni, 56 anni, pilota varesino – per l’esattezza originario della Valcuvia – l’altro giorno è diventato suo malgrado una star, quando ha pilotato per l’ultima volta l’MD80 coi colori di Meridiana – ora Airitaly – , ed è stato ripreso nel video della compagnia aerea che racconta l’ultimo decollo da Olbia.



Alla cloche, come riporta il quotidiano Olbianova, i comandanti Alberto Zamboni e Max Mascioni, “e il velivolo ‘animato’ ha risposto in volo a 400 piedi di altezza con il classico sfarfallio di saluto alla torre di controllo di Olbia”.

Mascioni è un cognome noto nell’Alto Varesotto. A Cuvio da generazioni vuol dire fabbrica tessile, che negli anni passati diede da lavorare a migliaia di persone.

Patron di questa industria fu Umberto Mascioni, papà di Massimiliano.

Ma non tutti conoscono la passione della famiglia Mascioni per il volo.

Lo stesso Umberto pilotava personalmente Cessna Citation, Beechcraft Super King Air: business jet che lasciavano stupefatti i clienti. Una grande passione per il volo tramandata alla figlia Bianca e a Massimiliano, che ne ha fatto la professione della sua vita cominciando trent’anni fa con Alisarda per passare a Meridiana e oggi ad AirItaly.

La compagnia vede proprio in questi giorni il rinnovo della flotta con i nuovi aeromobili in arrivo da Qatar Airways: dalla primavera è previsto l’ingresso di tre Boeing 737 MAX 8 e di cinque Airbus A330-200.

I velivoli Meridiana sono stati spostati allo scalo di Copenaghen e inviati alla compagnia aerea Dat, Danish Air Transport.

E così Massimiliano, che tutti descrivono come persona molto riservata e mai alla ricerca di notorietà, è finito sotto i riflettori con la sua divisa scura e inappuntabile mentre sale la scaletta del suo aereo per entrare in cabina, in un vero e proprio cortometraggio realizzato per celebrare lo storico passaggio; non a caso il video ha come titolo: “Ciao Meridiana, welcome Air Italy”.

La soddisfazione, in famiglia, ma anche tra gli amici è grande, per un traguardo professionale importante.

«Qualche giorno fa mi telefonò e mi disse: “Mamma, mercoledì verso le 11 del mattino sentirai i motori del mio aereo passare sopra casa”. E così è stato – racconta al telefono la signora Piera Vedani Mascioni, madre di Massimiliano e moglie del compianto Umberto – . Io l’ho sentito. Stava andando in Danimarca a portare gli aerei della Meridiana per l’ultimo viaggio. Siamo molto felici per lui e per tutti i colleghi della compagnia aerea, a cui auguriamo tanta fortuna e di poter raggiungere nuovi traguardi. E poi un augurio personale lo voglio proprio fare, perché domani, 4 marzo, è il suo compleanno».