Metrotranvia Milano-Limbiate, dal Governo 40 milioni 

“Prosegue il piano di investimenti del Governo a favore dello sviluppo del trasporto pubblico anche a Milano”.

Così Marco Granelli assessore alla Mobilità in merito alla notizia della firma da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, del decreto di riparto di 191,02 milioni di euro del fondo per migliorare l’offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane destinato alle reti metropolitane, le linee tranviarie e il materiale rotabile.

“Oggi riprende l’assessore – vengono destinati alla realizzazione della metrotranvia Milano-Limbiate 40 milioni di euro in particolare per la seconda tratta, quella fino a Limbiate, e servono quindi a completare l’intera linea. Il finanziamento per Milano si aggiunge ai 103 milioni dello scorso 22 dicembre. Le infrastrutture per il trasporto pubblico sono importanti per migliorare la sostenibilità, la qualità dell’aria e della vita dei cittadini, per aumentare l’offerta del tpl anche per chi abita fuori città e quindi diminuire l’uso dell’auto privata e la congestione”.