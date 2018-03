I migliori giovani d’Italia sulla pedana di Castellanza

Il Varesotto, che vanta in questo momento una delle atlete più forti al mondo della sua categoria (Giorgia Bordignon da Arsago Seprio), si appresta a ospitare le Finali Nazionali under 17 di sollevamento pesi.

La pedana della palestra “Leonardo Da Vinci” di via Leopardi 5 a Castellanza ospiterà nel fine settimana – sabato 10 e domenica 11 – l’evento tricolore che vedrà protagonisti – sotto l’egida della FIPE – quasi 120 atleti tra maschi e femmine della classe 2004. Tanti gli esordienti, vista la giovane età, a conferma del ricambio generazionale in corso nel mondo della pesistica.

La presenza di molti atleti alla prima esperienza di livello nazionale può anche portare a qualche risultato a sorpresa; non mancano però diversi nomi già importanti su scala tricolore come il vicecampione europeo 2017 Cristiano Ficco, impegnato negli 85 Kg.

In pedana ci sarà anche il recordman italiano e vicecampione europeo dei 50 Kg Sergio Massida, che a Castellanza gareggerà tra i 56 Kg. Tra i +94 invece ci sarà il campione europeo della categoria in carica Giuseppe Schifano.

Tra le ragazze si annuncia battaglia tra i 48 Kg con Martina Bomben (foto in alto) e Giulia Imperio, mentre la campionessa d’Europa U15 Giulia Miserendino sarà impegnata tra i 63 Kg.