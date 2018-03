I migliori tablet cinesi con il sistema Windows 10

Ecco una lista molto specifica dei migliori Tablet cinesi del 2018 con il sistema operativo Windows 10 con una dettagliata recensione delle caratteristiche. Se eri in cerca di un Tablet con cui puoi guardare le tue serie tv preferite o i tuoi film. Oppure se hai bisogno di un Tablet da usare mentre sei a casa e risparmiare la batteria del cellulare. Usandolo così per entrare sui Social Network o giocare ai tuoi giochi preferiti con una batteria che dura diverse ore.

Di seguito una serie di recensioni, opinioni di prodotti economici reperibili facilmente online su Amazon. In questa pagina di The Last loop trovere tutti i prodotti più adatti alle tue esigenze.

Migliori Tablet cinesi con Windows 10

Huawei Mediapad T3

Un ottimo modello di Tablet, con buone caratteristiche tecniche. È dotato di un corpo in Alluminio, accelerometro e GPS.I componenti eccellenti di cui è dotato sono:Un quad-core 1.4GHz, 2 o 3 gb RAM e 16 o 32gb di storage.

È dotato di uno schermo di 9.6 pollici,un prezzo molto accessibile a soli 147€, offrendo un ottimo tablet a poco prezzo. Un acquisto perfetto per chi vuole navigare sui social e guardare film. Ma anche ottimo per potere giocare a videogiochi disponibili nelloStore.

Riesce a reggere facilmente la maggior parte dei giochi grazie alle sue ottime caratteristiche. Di colore grigio, supporta fino a 128gb di espansione esterna. La batteria ha una durata media di 16 ore.

Chuwi Hi10 Plus

Una recensione completa per un ottimo tablet dal prezzo contenuto e dalle specifiche tecniche che offrono una buona prestazione. Realizzato in Alluminio, quindi leggero e resistente, dal design classico. Il processore è un Intel X5–ZZ8300 da 1.84 GHz, con incorporato un processore grafico di 8° generazione. 4gb di Ram, un portatile che si trasforma in tablet.

Perfetto per il lavoro d’ufficio e ricreativo quando più se ne ha voglia, ad un prezzo di 150-160€. È un buon dispositivo, offre prestazioni medie e permette allo stesso tempo di essere utilizzato come un portatile.

Ma purtroppo la tastiera non è inclusa nel prezzo e quindi va acquistata a parte dal Tablet di base, facendo lievitare così il costo a quasi 200€. Consigliato comunque anche per i viaggi!

Lenovo MIIX 320-10ICR

Un portatile che si trasforma in tablet, dalle ottime prestazioni e di buona marca, con il sistema operativo Windows 10. Delle specifiche tecniche elevate, con un processore Intel Atom x5-Z8350, 2gb di Ram, 32gb di spazio e scheda grafica.

Perfetto per compiere multitasking e qualsiasi altra mansione col computer/tablet. Questo tabletvi permetterà di navigare sul web e guardare dei video in streaming. I 32gb di spazio non vi faranno avere problemi nello scaricare applicazioni, canzoni e film da vedere quando sarai offline.Tutto alla modica cifra di soli 200€.

Alldocube iWork8 Air Pro

Un tablet molto economico, ma che supporta tutte le funzionalità Android, molto maneggevole e leggero. Doppia fotocamera, risoluzione 1920×1200, Android 5.1 e Quad-core da 1.44GHz con Intel cherryTrail X5-Z8350 CPU. Ha anche il supporto HDMI e ha delle ottime prestazioni hardware. Perfetto per chi ha voglia di giocare col proprio tablet. Se hai bisogno di un Tablet leggero, sempre pronto all’uso quotidiano.

Potrai svolgere le mansioni più comuni, questo sarà il tuo acquisto preferito.Ha una batteria di 3500mAh e uno schermo di 8 pollici. È disponibile in diverse versioni, questa ha il prezzo molto accessibile di 93€

Lenovo Yoga Tab 3 Plus

Sei un’amante di film e musica? Se ti piace usare il tablet per guardare serie televisive e cerchi un Tablet, questo è il migliore per te. Appartiene alla Lenovo Yoga Series , un tablet dalle ottime prestazioni, che offre una lunga durata e un’eccellente qualità video. Un processore

Qualcomm SnapdragonImpianto audio JBL, schermo QHD da 10,1 con un peso di 600 grammi.

Ovviamente grazie ai suoi supporti, potrai riporlo su una scrivania o un mobile, proprio come un televisore. In questa maniera potrai guardare i tuoi film preferiti con una risoluzione di 2560 x 1600 pixels. La durata media della batteria è stimata di 18 ore, offrendo quindi una vasta durata.Senza essere disturbato guarderai i tuoi film in ottima qualità. Quest’ottimo prodotto è accessibile al prezzo di 359€.