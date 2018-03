Milano cresce il doppio dell’Italia. Secondo i dati elaborati dal centro studi di Assolombarda, si stima che il Pil della Lombardia nel 2017 sia cresciuto dell’1,8% e quello della città di Milano abbia fatto registrare una crescita dell’1,9%. Se poi si allarga l’analisi al periodo 2014-2017, si osserva che la crescita complessiva del capoluogo meneghino è pari a + 6,2%, quasi il doppio di quella italiana che si attesta a quota + 3,4%. Milano inoltre fa segnare un +3,2% sopra il livello precrisi, mentre per Lombardia e Italia il segno è ancora negativo: rispettivamente -1,1% e -4,5%.

Questa crescita, spiega Assolombarda, è trainata dai servizi (+7,6%) e dall’industria che nel biennio 2016-2017 (+ 4% e + 3,4%). In particolare recuperano le piccole imprese lombarde (+3,4% nel 2017) che crescono quasi come le grandi (+4,2%). Mentre le medie imprese sono quasi riuscite a recuperare il gap precrisi (-1,1%), per le piccole imprese ci vorrà ancora del tempo (-11,9%). Nessun problema invece per le grandi che fanno segnare su un soddisfacente + 8,2%.

Buono il clima di fiducia delle imprese manifatturiere che per il 2018 mantengono attese positive. (fonte Assolombarda)