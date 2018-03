Mille uova di Pasqua solidali per le scuole di Gallarate

Mille uova di Pasqua invadono Gallarate, con la gara di solidarietà tra le scuole di Gallarate.

La proposta dello scorso anno di Emanuele Mulazzani ha fatto il giro delle scuole e ora ben sette scuole hanno deciso di proporre ai genitori le uova di solidarietà. Lo scopo per tutte le scuole è quello di raccogliere fondi che saranno utilizzati per i progetti scolastici dei bambini.

Tra le scuole c‘è chi pensa a materiali e progetti e chi, come l’associazione genitori dell’istituto De Amicis di Sciarè, ha deciso di destinare una parte della vendita a sostegno della ricerca scientifica promossa dall’ospedale Gaslini contro il neuroblastoma. Un modo per allargare gli orizzonti e per insegnare ai bambini a pensare non solo alla propria realtà ma anche ad altre.

Aderiscono al progetto le scuole d’infanzia Lionni di Sciarè, Munari di Cedrate e Collodi di via Pradisera, le primarie De Amicis di Sciarè, Cavour di Caiello, Silvio Pellico di Cedrate, le secondarie di primo grado Padre Lega di Cedrate.