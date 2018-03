Miniabbonamento di primavera per la Openjobmetis

La Pallacanestro Varese chiama a raccolta i suoi tifosi per le prossime due partite interne e si rivolge in particolare a chi non possiede già la tessera annuale per sostenere Ferrero e compagni.

Da oggi (martedì 6 marzo) fino a venerdì 16 è infatti disponibile lo “Spring Pack”, un mini-abbonamento che include le gare contro la Sidigas Avellino e la Vuelle Pesaro, in programma rispettivamente il 18 (domenica) e il 31 marzo (sabato) prossimi.

Il “pacchetto” – che permette un risparmio rispetto ai singoli biglietti – è disponibile in tutti i punti vendita tradizionali dei colori biancorossi: il “Pallacanestro Varese Store” all’ingresso del PalA2a (mercoledì-venerdì dalle 16 alle 20; sabato dalle 15 alle 19), il negozio “Triple” di via Manin 30 e l’agenzia “Giuliani e Laudi” di via Marconi 10.

Miniabbonamenti acquistabili anche attraverso la APP biancorossa o sul sito ufficiale di Pallacanestro Varese, dove è attivo il servizio “print@home” con cui è possibile stampare a casa i titoli di ingresso alle partite. Prezzi e modalità di acquisto sono anche disponibili a QUESTO LINK.

Pallacanestro Varese

Tutti gli articoli di VareseNews