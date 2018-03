Minoranza all’attacco: “Manca la possibilità di confronto”

Dopo il botta e risposta tra opposizione e maggioranza, il capogruppo Lucchina torna all’attacco con una nota che pubblichiamo di seguito

Confermiamo con determinazione e convinzione quanto dichiarato in Consiglio Comunale lo scorso 1 marzo in occasione dell’approvazione del bilancio e riportato sulla nostra pagina di Facebook.

Ci sarebbe piaciuto in questi quattro anni avere la possibilità di confrontarci in Consiglio Comunale con i colleghi della maggioranza, interloquire con il loro capo gruppo, ma, aimè, non è possibile, visto che il Sindaco fa il Presidente del Consiglio ed anche il capo gruppo di maggioranza.

Noi, come sempre e come nostro costume, esprimiamo la nostra opinione in merito alle scelte politiche e programmatiche della maggioranza, quando le condividiamo le votiamo quando no esprimiamo il nostro voto contrario, non abbiamo certo bisogno di chiedere il permesso al Sindaco, ma il rispetto e la educazione la pretendiamo.

Quindi stia serena il Sindaco la democrazia è partecipazione ed espressione delle proprie idee e i cittadini sono maturi per valutare autonomamente le scelte, lo hanno dimostrato in modo evidente anche nelle ultime tornate elettorali.

La visibilità di cui ha bisogno Gavirate e vedere cosa si fa per i Gaviratesi: è sotto gli occhi di tutti i cittadini.

Continuare, in tutte le occasioni a ripetere, come un disco rotto, le medesime dichiarazioni piene di livore su come noi svolgiamo il nostro mandato, non è certo un segno di maturità e di forza.

L’arroganza, il livore e il sentirsi i “primi della classe” gli “unici capaci”, non aiuta il confronto democratico anzi lo trasforma in una rissa inutile che non interessa i cittadini, forse dovremmo analizzare meglio quello che è successo domenica 4 marzo.

Noi continueremo a svolgere il nostro mandato confrontandoci con i cittadini per il bene di Gavirate, esprimendoci ogni qualvolta lo riteniamo opportuno, il Sindaco se ne dovrà fare una ragione.

Gianni Lucchina

Capo gruppo Consiliare

Per Gavirate, Oltrona, Groppello e Voltorre