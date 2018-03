Moda e Beat: Virginia Hill al Maga

Quale fu o stile della Beat Generation? Anti-moda o minimalismo contemporaneo?

Ne parla al Museo Maga domenica 25 marzo Virginia Hill, storica del costume e fashion writer, docente di Storia della moda all’Istituto Marangoni di Milano.

Nell’ambito degli incontri intorno a Kerouac la docente indagherà in primo luogo il concetto di stile nell’abbigliamento dei membri della Beat Generation, per passare poi alla ricerca della persistente influenza di questi codici estetici nelle generazioni seguenti, arrivando infine ad un analisi della moda contemporanea per capire se lo stile Beat ha ancora una risonanza oggi. Appuntamento alle ore 17,00

La passione di Virginia Hill per la storia della moda nasce durante il corso di Storia dell’Arte presso la East Anglia University. Dopo la laurea vince una borsa di studio per un corso in restauro di tessuti antichi a Firenze, per poi tornare a Londra e frequentare la scuola di specializzazione in Storia del Costume alla Courtauld Institute (University of London). Nel 1994 si trasferisce a Milano per lavorare nel mondo della moda. Oltre al lavoro di storica, collabora con aziende e testate di moda col ruolo di art director e fashion stylist per poi avviare una propria etichetta. Il lavoro di stilista la porta a fare insolite ricerche, come utilizzare tessuti antichi e ‘riciclati’ per creare pezzi unici. Le sue aree di interesse comprendono: il Rinascimento italiano, la pelliccia, il collezionismo pubblico e privato nel settore moda.