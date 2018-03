I molti modi di rappresentare Gesù in croce

La Parrocchia di Brunello e il Gruppo Volontari di Santa Maria organizzano per venerdì 16 marzo alle ore 20.45 una serata d’arte sacra dal titolo “Iconografia della crocefissione. Modi di rappresentare Gesù in croce”.

L’incontro fa parte di un ciclo di conferenze su storia e arte (si è già parlato del Giudizio Universale, degli affreschi del Presbiterio, del Polittico di Francesco de Tatti e della storia della riscoperta degli affreschi) e si terrà presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello.

Relatrice d’eccezione la professoressa Anna Maria Ferrari, docente del Liceo Classico “Cairoli” di Varese, che presenterà i vari modelli e significati delle sculture lignee di Gesù crocifisso: dai ‘poveri cristi’ ai ‘crocifissi miracolosi’, ai ‘Cristi gloriosi’, ai ‘Cristi devozionali’, tutti inseriti in un percorso storico.

Durante la serata sono previsti intermezzi canori della corale “Giovanni Ballerio” di Brunello diretta dal Maestro Rolandi.

La chiesa di Santa Maria è aperta ogni domenica mattina alle ore 10.00 per la Messa e al pomeriggio per le visite guidate dai volontari dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (con l’ora legale dalle 15.00 alle 18.00).