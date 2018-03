Monacizzo è un trattore, Zazzi in difficoltà sul campo pesante

BIZZI 6: Incolpevole sui gol. Per il resto della gara rimane a prendere acqua e freddo nella sua area

FRATUS 5,5: Al rientro, su un campo molto pesante, prova a fare una gara attenta. Nella ripresa quando potrebbe spingere di più gli manca il passo

SIMONETTO 5,5: Sorpreso in un paio di occasioni nel primo tempo, dove subisce un po’ l’andamento del match. Si rifà nella seconda metà

RUDI 6: Gestisce bene i clienti scomodi del Bra dimostrando ancora una volta di essere un punto fermo di questa squadra

PEDRABISSI 6: Entra molto bene, creando due pericoli nel pochi minuti a disposizione

ARCA 5,5: Balla nel primo tempo contro Beltrame e nel fango non sempre riesce a essere preciso

MONACIZZO 6,5: Pioggia o non pioggia, sempre uno dei più positivi grazie al senso di posizione e alla grinta che lo caratterizzano.

BATTISTELLO 6: Non si tira indietro ed è uno dei pochi che nel primo tempo tiene la barra dritta. Si spegne con l’andare dei minuti, ma la sua prova è comunque sufficiente

ZAZZI 5 (Morao s.v.): Gara sbagliata. Fatica su un campo così pesante, non riesce a giocare la palla come vorrebbe e si innervosisce. Anche da calcio piazzato non riesce ad armare il piede, sbagliando diversi corner

PALAZZOLO 5,5: Una media tra un primo tempo decisamente in ombra e una ripresa di buone cose. Peccato per il gol sbagliato nel finale

FILOMENO 6: Buona prestazione per la prima da titolare. Gioca bene la palla, la difende e serve i compagni. A volte si intestardisce e la perde, ma sono errori positivi

DE CAROLIS s.v.: Ingiudicabili i 4’ che sta in campo dalla sostituzione al cartellino rosso che gli commina l’arbitro. Non ci sentiamo di bocciarlo per il fallo

LERCARA 5,5: Ci prova, ci mette la gamba e lotta fino alla sostituzione, ma spesso gli manca il passo per riuscire a rendersi pericoloso

BA 5,5: Entra e fa valere il suo fisico. Purtroppo alterna buone cose a errori fatali, come la mezza rovesciata cileccata da due passi