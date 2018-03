Monastero di Torba, un anno in cammino sulla via del Lucomagno

Fare rete. Sono queste le parole chiave emerse nella conferenza stampa di questa mattina, giovedì 29 marzo, al Monastero di Torba dove è stata presentata la stagione di eventi che accompagneranno i visitatori fino al dicembre 2018.

Una lunga carrellata di iniziative dedicate a tutta la famiglia, fin dal prossimo fine settimana con l’arrivo del pic-nic di Pasquetta. Si continua poi con incontri per bambini all’insegna della favola e delle tradizioni alla scoperta delle professionalità artigiane e dei mestieri di una volta. Ma anche iniziative dedicate ai fiori, ai giochi antichi o le Sere Fai D’Estate che quest’anno triplicano gli incontri e si terranno da giugno ad agosto.

Il tutto nell’ottica di coinvolgere i visitatori ma anche far conoscere il territorio circostante: «Il nostro obiettivo è quello di rafforzare sempre di più la rete territoriale – ha spiegato Giuliano Galli, general manager dell’area Prealpina (foto sotto con Cristina Riva) -. Questa è una zona di sviluppo dal punto di vista culturale e del turismo e per noi, portare visitatori al Monastero di Torba, vuole significare portarli in tutto il territorio e nei beni circostanti».

Archeologia e storia restano quindi il cuore dell’affascinante Monastero di Torba (ci saranno anche gli incontri “Cantieri Aperti) , custode di una storia affascinante come quella del Sito Unesco di Castelseprio Torba e dei suoi dintorni. Insieme al monastero di Santa Maria Assunta a Cairate e al Borgo di Castiglione Olona infatti, rappresentano luoghi imperdibili, tanto da essere inseriti anche nel progetto di valorizzazione provinciale Varese4U.

«Il nostro è un territorio ricco di monumenti e di beni storici – commenta Cristina Riva, consigliere delegato al turismo e alla cultura della Provincia di Varese -. Credo che sia quindi strategico creare reti con i diversi soggetti e con gli enti territoriali per incrementare la promozione dei beni e promuovere la più ampia fruizione da parte di un pubblico consapevole. La Via Francisca del Lucomagno che attraversa anche la Valle Olona è il filo rosso che congiunge questo territorio ed è la metafora dell’obbiettivo da raggiungere. La sfida è fare rete e fare vivere di luce sempre più luminosa queste grandi bellezze».

Tante novità quindi, intorno al Monastero di Torba. Alcune anche strutturali: durante l’anno verrà infatti restaurato il tetto del complesso e spostata la biglietteria.

IL PROGRAMMA DEL MONASTERO DI TORBA

Lunedì 2 aprile – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 PIC NIC DI PASQUETTA AL MONASTERO

Una giornata all’insegna del relax e del divertimento nello splendido scenario del Monastero di Torba, luogo dal fascino inconsueto e totalmente immerso nel verde. Come da tradizione, i visitatori potranno utilizzare il grande prato sottostante la torre per il pic nic (senza accensione di fuochi). Nel pomeriggio una piacevole passeggiata lungo la ciclopedonale della valle Olona fino al borgo medievale di Castiglione Olona. Per tutta la giornata visite guidate a rotazione permetteranno ai visitatori di scoprire la storia millenaria di questo luogo.

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25 Cestino da pic nic (panino, frutto, acqua): €6 Cestino comfort (primo piatto, frutto, acqua, caffè): €10

Domenica 8 aprile – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

FIORI AL MONASTERO

Tradizionale appuntamento primaverile con la mostra mercato dei fiori. Un’occasione unica per ammirare le migliori collezioni di florovivaisti e coltivatori accuratamente selezionati. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di giardinaggio, che potranno trovare piante e fiori perfetti per creare uno spazio verde rigoglioso e originale.

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25

Mercoledì 25 aprile – ore 15.00 Martedì 1 maggio – ore 15.00 Domenica 6 maggio – ore 15.00

ANTICHI MESTIERI

Un pomeriggio alla scoperta dei mestieri di una volta sotto la sapiente guida di esperti artigiani. Tre diversi appuntamenti per conoscere, carpire i segreti e sperimentare arte e mestiere del falegname, del cestaio, del sarto.

Bambini (ingresso e attività): Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3 Intero: € 8 Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito Intero: € 7

Sabato 19 maggio – ore 19.00

LA STORIA IN CUCINA

Una cucina a km zero ed il racconto delle mense antiche. Alle ore 19.00 visita guidata per scoprire, oltre alla storia dei luoghi, le abitudini alimentari e le capacità di produzione agricola nei secoli e nelle culture che hanno toccato la vita del Monastero. Alle 20 cena presso l’antico refettorio delle monache. L’accurata scelta del menù e dei prodotti del territorio che lo compongono è condotta in collaborazione tra il ristorante “La Cucina del Sole” e Slow Food.

Ingresso, visita guidata e cena: Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e soci Slow Food: € 40 Intero: € 50

Domenica 27 maggio – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

LE OLIMPIADI DEI GIOCHI DIMENTICATI

Una giornata dedicata alle famiglie che potranno trascorrere un pomeriggio all’aria aperta e all’insegna del divertimento. Nel grande prato sottostante la torre secolare e nella corte riprenderanno vita i giochi di un tempo: tiro alla fune, corsa coi sacchi, campana, rubabandiera, strega comanda colore, un due tre stella… Un’occasione per stare in compagnia e rivivere l’atmosfera di una volta.

Bambini (ingresso e giochi): Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3 Intero: € 8 Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito Intero: € 7

SERE FAI D’ESTATE

Concerti, aperitivi e speciali visite a lume di candela. Per tutti i fine settimana del mese di giugno il Monastero di Torba apre le porte in orario serale. Un intero mese di proposte per conoscere e apprezzare il Monastero di Torba sotto un’altra luce.

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25

Sabato 7 luglio – ore 20.00

I SOLISTI AMBROSIANI IN CONCERTO

Il Monastero apre le porte al calar della sera per ospitare una delle tappe del Festival “Musica Sibrii 2018”. Alle 20.00 visita guidata alla scoperta della storia millenaria di Torba nella gradevole atmosfera di una sera di inizio estate, a seguire concerto di musica antica. Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Intero: € 10

Venerdì 13 luglio – ore 20.00

ASTRONOMI PER UNA NOTTE

Apertura serale a partire dalle ore 20.00 con possibilità di visita guidata alla scoperta del complesso monastico, della storia antica e recente della torre, della chiesa e delle mura difensive. Alle 21.00 conferenza e a seguire, dal prato del Monastero, osservazione del cielo con i telescopi, sotto la sapiente guida degli esperti dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli – Campo dei Fiori (Varese).

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25

Venerdì 10 agosto – ore 20.00

NOTTE DI SAN LORENZO

Quale luogo migliore di un grande prato al riparo dalle luci e dalla frenesia cittadina per godersi lo spettacolo delle stelle cadenti? Il Monastero di Torba apre eccezionalmente le porte di sera per ospitare tutti coloro che desiderano ammirare in tranquillità la volta celeste, nella suggestiva atmosfera di un luogo unico. Alle 20.00 cena presso il ristorante interno al Monastero “La Cucina del Sole”. Visite guidate per grandi e piccoli alla scoperta della storia millenaria del complesso di Torba.

Ingresso e visita guidata: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25 Ingresso, cena e visita guidata: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 35 Intero: € 40

Mercoledì 15 agosto – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

PIC NIC DI FERRAGOSTO AL MONASTERO

Una giornata all’insegna del relax e del divertimento nello splendido scenario del Monastero di Torba, luogo dal fascino inconsueto e totalmente immerso nel verde. Come da tradizione, i visitatori potranno utilizzare il grande prato sottostante la torre per il pic nic (senza accensione di fuochi). Ad attendere i bambini divertenti giochi in cui protagonista è l’acqua. Visite guidate per tutta la giornata.

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25

Da sabato 8 settembre a domenica 7 ottobre – nei giorni e orari di apertura

CONOSCERE E AMARE L’ITALIA. LE TRASFORMAZIONI DEL PAESE ATTRAVERSO LE FOTOGRAFIE DI RENATO BAZZONI, PADRE DEL FAI

Mercoledì, giovedì, venerdì: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3 Ridotto (4 – 14 anni): € 4 Intero: € 8 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 20 Sabato e domenica: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25

Sabato 22 e domenica 23 settembre – ore 15.00 Domenica 30 settembre – ore 15.00 Domenica 14 ottobre – ore 15.00

A TU PER TU CON LA STORIA

Tre incontri di approfondimento per viaggiare nel passato. Il Monastero di Torba racconta, grazie anche all’intervento di alcuni ospiti d’eccezione, il patrimonio di saperi di cui è custode ed il rapporto tra cultura e natura del territorio locale.

Ingresso e visita guidata: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Intero: € 10

Sabato 20 ottobre – ore 19.00

LA STORIA IN CUCINA

Una cucina a km zero ed il racconto delle mense antiche. Alle ore 19.00 visita guidata per scoprire, oltre alla storia dei luoghi, le abitudini alimentari e le capacità di produzione agricola nei secoli e nelle culture che hanno toccato la vita del Monastero. Alle 20 cena presso l’antico refettorio delle monache. L’accurata scelta del menù e dei prodotti del territorio che lo compongono è condotta in collaborazione tra il ristorante “La Cucina del Sole” e Slow Food.

Ingresso, visita guidata e cena: Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e soci Slow Food: € 40 Intero: € 50

Mercoledì 31 ottobre – ore 14.30 e ore 19.30

STORIE DI PAURA AL MONASTERO

Un pomeriggio dedicato ai bambini, con attività e visite a tema, ed una serata speciale per i più grandi, con visite guidate, cena e tutto il fascino misterioso della notte più spaventosa dell’anno.

Pomeriggio: Bambini (ingresso e attività): Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3 Intero: € 8 Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito Intero: € 7

Sera: Ingresso e visita guidata:

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Intero: € 10 Ingresso, visita guidata e cena: Iscritti FAI, residenti Gornate Olona: € 35 Intero: € 40

Domenica 11 novembre – ore 14.30

L’ESTATE DI SAN MARTINO

Nella storica cornice del Monastero di Torba sarà possibile godere della speciale atmosfera autunnale di questo luogo e assaporarne gusti e profumi, proprio come una volta. A partire dalle 14.30 degustazione di vini e castagnata. Durante tutto il pomeriggio visite guidate a rotazione con focus sulle tradizioni contadine che per cinque lunghi secoli hanno animato la vita di Torba.

Ingresso, visita guidata, una porzione di castagne, un bicchiere di vino: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25

Da sabato 17 novembre a domenica 9 dicembre, tutti i sabati e le domeniche

NATALE A TORBA

Un ricco programma di appuntamenti per tutta la famiglia: laboratori artigianali, letture animate, cene tradizionali con i prodotti tipici del territorio. Un intero mese di proposte in cui ogni fine settimana sarà possibile assaporare e vivere il Natale, tra tradizione, gusto e raffinatezza.

Sabato 17 e 24 novembre, 1 e 8 dicembre – ore 19.00 Una suggestiva visita guidata a lume di candela e, a seguire, una speciale cena presso il ristorante interno “La Cucina del Sole”, in cui i sapori della tradizione e del territorio saranno i protagonisti. Ingresso, visita guidata e cena: Iscritti FAI, residenti Gornate Olona: € 35 Intero: € 40

Domenica 18 e 25 novembre, 2 dicembre– ore 14.30 Un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, per vivere con piacere l’attesa del Natale. Possibilità di merenda presso il ristoro interno “La Cucina del Sole”.

Bambini (ingresso e attività): Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3 Intero: € 8 Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito Intero: € 7

Domenica 9 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 La tradizionale mostra-mercato in cui trovare doni preziosi e ricercati e tante attività per i più piccoli.

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4 Ridotto (4 – 14 anni): € 5 Intero: € 10 Famiglia (2 adulti+ 2 bambini): € 25

Tutte le informazioni sul sito del Fai