Mondiali di volley, Pirola presidente del COL di Milano

I Mondiali 2018 di pallavolo, in programma a settembre tra Italia e Bulgaria, coinvolgono anche Milano e la Lombardia visto che il Mediolanum Forum ospiterà una serie di sei partite valide per la seconda fase (21-23 settembre).

Per questo motivo nel capoluogo lombardo ha preso forma un Comitato Organizzatore Locale (COL) che si occuperà proprio di gestire le giornate di gara nel grande impianto di Assago per le quali – tra l’altro – è già stata aperta la selezione per i volontari.

Il COL di Milano ha subito ufficializzato le proprie cariche, scegliendo per la presidenza un volto noto dello sport varesotto, Giuseppe Pirola. L’imprenditore – a capo di Unet Energia Italiana – è anche l’attuale patron della UYBA Volley Busto Arsizio ma anche sponsor principale della Caronnese (calcio), mentre in passato ha affiancato anche il Varese Calcio (allora Varese 1910) per un breve periodo.

Oltre a Pirola, nel direttivo del COL, ci sono Roberto Zecchino (alto dirigente della Bosch) e Marco Riva (membro della Giunta regionale del Coni), con Alfio Molteni che sarà revisore dei conti. Il comitato esecutivo sarà diretto dal presidente della Fipav regionale, Adriano Pucci Mossotti, affiancato dal consigliere regionale Piero Cezza.