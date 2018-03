Moni Ovadia in scena alle Arti con “Il casellante”

Ultimo appuntamento della 50ª Stagione Teatrale promossa dal Centro Culturale del Teatro delle Arti con il patrocinio del Comune di Gallarate.

Martedì 13 e mercoledì 14 si rappresenta Il Casellante,uno spettacolo dove si ride e ci si commuove, si canta e si fa musica dal vivo. La compagnia capitanata da Moni Ovadia, Valeria Contadino e Mario Incudine narra una vicenda metaforica che giuoca sulla parola, sulla musica e sull’immagine.

E’ un racconto in musica divertito e irridente del periodo fascista della Sicilia negli anni ‘40, attraverso la descrizione della vita di un piccolo centro siculo, così come emerge dai dialoghi all’interno della bottega di un barbiere, e della casa di due giovani sposi nel casello ferroviario. Non mancano poi momenti di intensa commozione, come quello della ‘canzone del dolore’.

Mantiene la lingua personale, originale e sperimentale di Andrea Camilleri.

Ne risulta una storia agrodolce condita di musiche, gag, serenate sulle corna di paese, drammi personali e canzoni del fascio ridotte in mazurca di periferia.

Rimane difficile da definire se sia musical piuttosto che commedia amara o dramma che fa ridere. E’ tutto questo insieme.

Il debutto dello spettacolo risale al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel giugno del 2016, quando venne accolto con grande entusiasmo.

Al centro dei bravi interpreti è Moni Ovadia, disinvolto nel passare dal ruolo centrale di narratore a ruoli secondari come quelli della buffa mammana, del giudice e del barbiere.

Tutte occasioni per Ovadia di offrire ancora una volta al pubblico delle ‘Arti’ il suo talento istrionico.

Presso la biglietteria del Teatro sono ancora disponibili posti liberi.