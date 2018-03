“Monologues kermesse” a Cuasso per la Giornata mondiale del teatro

Sarà lo spettacolo “Monologues kermesse“, in scena martedì 27 marzo in occasione della Giornata mondiale del teatro 2018, ad inaugurare sia la 23° edizione del Festival Teatro & Territorio, sia la seconda parte della Stagione teatrale del Nuovo Teatro di Cuasso al Monte, entrambi con la direzione artistica di Paolo Franzato.

Teatro & Territorio, il più longevo festival delle arti performative realizzato in provincia di Varese prenderà il via settimana prossima e proseguirà fino a luglio con diversi eventi realizzati non solo a Varese città ma anche in provincia (Cuasso al Monte, Gallarate, Porto Ceresio), fino a Milano (Teatro Elfo-Puccini e Società Umanitaria).

Come da tradizione ogni edizione ha un titolo specifico e una dedica ad un grande artista dell’arte teatrale moderna e mondiale, e quella del 2018 è in omaggio a Bertolt Brecht, già partire dal titolo dell’edizione 2018: “Ammaestrati dalla realtà”. Proprio quest’anno infatti ricorrono i 120 anni dalla nascita del celebre drammaturgo, poeta, regista teatrale e saggista tedesco.

Il programma comprende gli spettacoli realizzati nei gruppi laboratoriali dell’Accademia Teatro Franzato e nell’ambito di altri laboratori teatrali condotti in altre scuole come il Liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, ma anche sinergie e interazioni con altre rassegne sia teatrali sia filosofiche, un workshop, un recital di Paolo Franzato, collaborazioni con associazioni, scuole, università e consolidate presenze. In totale dieci eventi in sette location diverse, con la partecipazione di oltre 200 persone attivamente coinvolte nell’intero festival.

