Monsignor Agnesi al convegno dell’anniversario di Bizzozero.net

Giovedì 15 marzo 2018, il quotidiano rionale Bizzozero.net, in collaborazione con il Circolobizzozero, celebra il suo anniversario (16 anni di vita e 4 dalla registrazione come testata giornalistica in tribunale) con la quarta edizione del convegno “Varese città policentrica” quest’anno sul tema “Le Comunità Pastorali: ragioni, funzionamento e prospettive“.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di monsignor Franco Agnesi (Vicario Episcopale della Zona Pastorale di Varese) e di don Marco Casale (responsabile della Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi di Varese), con un intervento del sindaco di Varese Davide Galimberti.

La serata sarà condotta da Chiara Milani, direttore di VareseMese, e Raffaele Coppola, direttore di Bizzozero.net.

L’appuntamento è alle 20.45, presso il Salone Polivalente del Circolobizzozero in via Monte Generoso 7.