Monsignor Valagussa nominato vicario episcopale per la formazione del clero

Monsignor Ivano Valagussa, prevosto della città di Gallarate, è stato nominato vicario episcopale dell’arcivescovo di Milano: si occuperà della Formazione Permanente del clero.

L’annuncio dell’arcivescovo Mario Delpini è stato dato durante la messa crismale del Giovedì Santo in Duomo, contestualmente alle altre nomine, tra cui quella di monsignor Franco Agnesi, chiamato all’importante incarico di vicario generale. Le nomine diventeranno effettive dal 1° settembre 2018.

Valagussa è arrivato a Gallarate nel 2012, prendendo il posto di monsignor Franco Carnevali. Nato a Giussano (MB) il 28 marzo 1960, è stato ordinato sacerdote nel 1984. Nel 1988 diventa Direttore Spirituale del Seminario Arcivescovile di Milano. Diviene poi, dal 1994 al 2000, Rettore della Comunità Scuola Media Inferiore e Ginnasio del Seminario. Fino al 2008 è Assistente diocesano del Settore Giovani di Azione Cattolica, poi Assistente Ecclesiastico Regionale fino al 2012. Nel 2006 viene nominato Responsabile del Servizio per la catechesi dell’Arcidiocesi di Milano, incarico che ricopre fino al 2011. Dal 2011 al 2012 è Assistente diocesano per il Settore Adulti di Azione Cattolica e Rettore del Santuario di S. Antonio Abate di Milano. A Gallarate è stato prevosto della città e parroco delle parrocchie di Santa Maria Assunta, Madonna della Speranza, San Paolo Apostolo, San Giorgio (le quattro parrocchie di centro città, Ronchi, Sciarè e Cedrate, riunite in comunità pastorale).

Oltre che della formazione del clero, Valagussa si occuperà anche della Fondazione Opera Aiuto Fraterno, dell’Istituto Sacerdotale Maria Immacolata e del Consiglio per il Diaconato. «Li ringrazio per questo sacrificio, ringrazio le comunità che accetteranno questo momento di passaggio», ha spiegato l’arcivescovo Delpini, in un discorso con qualche accenno ironico sulla responsabilità di chi siede sulla cattedra di Sant’Ambrogio.

Monsignor Valagussa è il terzo prevosto che lascia Gallarate per una nomina a Vicario episcopale: monsignor Ambrogio Piantanida fu nominato a inizio anni Duemila vicario episcopale per la vita consacrata maschile e femminile (un incarico poi “sdoppiato”, con due distinti vicari per i religiosi e le religiose). Monsignor Franco Carnevali fu nominato Vicario episcopale della zona di Melegnano, che riunisce buona parte del Sud Milano.