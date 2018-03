Morto l’ex consigliere Salvatore Dassisti

E’ morto nel fine settimana ma il corpo è stato trovato solo nella mattinata di lunedì Salvatore Dassisti 60enne impiegato all’ufficio postale di via Varese ed ex consigliere comunale.

Ieri mattina sono stati proprio i colleghi a dare l’allarme quando l’uomo non è arrivato al lavoro. Preoccupati dal fatto che il saronnese non avesse avvisato e non rispondesse al telefono hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Entranti nell’appartamento di via Varese i militari hanno trovato il corpo dell’uomo ormai senza vita. L’ipotesi è che si sia spento per cause naturali nel fine settimana ma a chiarire tempi e cause della morte sarà l’autopsia.

Dassisti era molto conosciuto in città non solo per la propria attività professionale “che svolgeva con grande disponibilità” ma anche per il suo impegno politico. Era stato consigliere comunale con il sindaco Pierluigi Gilli dal 1999 al 2004.

Dall’amministrazione comunale è arrivato un messaggio di cordoglio per i familiari.