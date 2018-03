Mostro live al Land Of Freedom

Appuntamento al Land Of Freedom di Legnano con il concerto del rapper “Mostro”.

Giorgio Ferrario, in arte Mostro, è un rapper della Honiro Label classe ’93. Prodotto della forte scuola romana del rap (uscito dal ceppo che ha generato anche Gemitaiz e Briga) ha conquistato l’attenzione con i suoi lavori sia in collaborazione con lowlow, sia come solista: su tutti, l’album “La nave fantasma” del 2014 e “The illest vol. 1” del 2015, entrambi realizzati con la collaborazione del produttore musicale Yoshimitsu. Degli album facevano parte – tra gli altri – pezzi come “La mia Rihanna”, “Poco prima dello schianto” e “Solamente unico”, quest’ultimo inciso insieme a Briga. Con lowlow ha realizzato il disco “Scusate per il Sangue” nel quale il singolo “Supereroi Falliti” è stato certificato singolo d’oro dalla FIMI. Nel 2017 dopo un lungo periodo di silenzio, il ritorno di Mostro in grande stile, dopo alcuni singoli nella primavera che hanno macinato e ottenuto ottimi riscontri (“Ogni Maledetto Giorno”, “Strike” e “Niente di Me”) il primo settembre esce il suo nuovo album solista “Ogni Maledetto Giorno”

“Ogni Maledetto Giorno” è un album da 12 tracce di puro hip hop da ascoltare dall’inizio alla fine. In Ogni Maledetto Giorno troviamo un Mostro cresciuto, che ha definitivamente aperto la gabbia – mentale – fatta di paure ma anche di crescita e di voglia di avere un posto nel mondo…in definitiva, di un ragazzo che oramai sta diventando adulto. Tre i featuring presenti, quello della promessa Shiva, quello di Sercho e quello hardcore di Jamil.

Il disco raccoglie un successo importante, finendo in testa alla classifica di vendita FIMI nelle settimane successive alla release.

MOSTRO + Opening Act SHIVA

Venerdì 6 Aprile 2018

Land Of Freedom, via Maestri del lavoro 27, 20025 Legnano

Biglietto: € 10,00 + prev.

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone (www.ticketone.it) e relativi punti vendita e online su Mailticket Italia (www.mailticket.it)