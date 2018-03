Motorini, bici e attrezzi da bricolage: all’asta gli oggetti smarriti del Comune

Un’occasione per chi ha bisogno di un mezzo di trasporto o per chi cerca pezzi di ricambio: il 7 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 in sala Consiglio si terrà un’asta pubblica per la vendita di biciclette, ciclomotori e oggetti vari rinvenuti per la strada e non richiesti dai proprietari nei termini di legge.

I MEZZI ALL’ASTA A BUSTO ARSIZIO – clicca sui link per vedere

Foto_biciattrezzi – Foto_moto – ELENCO_BENI_VARI__asta – ELENCO__MOTORINI_ASTA