Moves Club, la palestra al femminile

“Mens sana in corpore sano”. Anche il mondo del fitness è in continua evoluzione e la palestra, oltre a essere un luogo dove prendersi cura del proprio corpo, è il luogo perfetto per socializzare.

In occasione dell’8 marzo, siamo tornati al Moves Club di Gallarate, palestra per sole donne (l’unica in provincia di Varese) nata con l’obiettivo di aiutarle gettare alle ortiche le cattive vecchie abitudini e prendersi cura del proprio corpo in un ambiente dove il rapporto tra ogni iscritta e la sua trainer è fondamentale e dove si viene seguiti e accompagnati passo dopo passo verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

Dietro al successo di una campagna di comunicazione ci sono diversi fattori. Nell’ambiente digitale conta la possibilità di gestire le informazioni sulle varie piattaforme.

In sole 24 ore l’articolo è stato letto da oltre 7.000 persone e ha avuto oltre 148 condivisioni a Facebook. Ad incrementarne la visibilità, il post Facebook, in meno di un giorno ha raggiunto oltre 36.000 persone ed è stato più volte condiviso.

Solo un anno fa, l’8 marzo 2017, il Moves Club si presentava ai nostri lettori e anche in quell’occasione l’articolo è stato letto oltre 10.000 volte e ha avuto centinaia di condivisioni a Facebook, contribuendo al successo di questa piccola realtà imprenditoriale.