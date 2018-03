Una mozione in consiglio per i pendolari Trenord

In una città fatta di pendolari – pendolari che arrivano alla città per lavorare o pendolari varesini che vanno a Milano a lavorare o studiare – il problema della mobilità, e in particolare quella ferroviaria è sentitissimo.

Ed è in quest’ottica, e dopo il recente cambio della guardia in regione, che il capogruppo del Pd in consiglio comunale Luca Conte ha presentato una mozione.

«Preso atto delle quotidiane lamentele e proteste su ritardi, soppressioni, sovraffollamento delle corse ed altri disservizi da parte dei sempre più esasperati pendolari; e dell’esigenza altrettanto sentita in città di un collegamento diretto fra Varese e la stazione di Milano Centrale», e considerato che «Da poco si è insediato alla guida di Regione Lombardia un nuovo Presidente, già Sindaco di Varese e quindi ben conscio dei problemi sollevati», il consigliere Conte infatti sollecita a Sindaco e Giunta un incontro: «Con i vertici di Regione Lombardia da cui Trenord dipende, per farsi portavoce delle esigenze dei pendolari e dei viaggiatori varesini; nonché chiedere impegni precisi e concreti affinché siano affrontati e risolti i problemi citati, migliorato il servizio e creato al più presto un collegamento diretto fra Varese e Milano Centrale».

La mozione verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.