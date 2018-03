Musica e aperitivo vegano nel weekend del Gagarin

E’ pronto ad iniziare un nuovo weekend per il circolo Gagarin di Busto Arsizio. Il circolo di via Galvani come sempre propone un ricco calendario di eventi. Eccoli

VENERDI’ 02 MARZO – h. 22:00

live

LOW DERIVE + TRIFLE

Punk rock e hardcore che trasudano urgenza, tenacia e voglia di condivisione. Low Deriveda Milano e Trifle da Vicenza. Vi aspettiamo. Ingresso “up to you” (offerta libera) riservato ai soci ARCI. I concerti iniziano alle 22:00 circa.

SABATO 03 MARZO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30.