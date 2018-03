I musicisti praghesi suonano alla Chiesa Vecchia di Laveno

Un concerto speciale, a Laveno Mombello, il prossimo sabato 17 marzo: tre musicisti praghesi di pregio si esibiscono nel quadro del gemellaggio tra la cittadina di Laveno Mombello e la municipalità di Praha-Vinor, che ha donato questo concerto in segno di amicizia tra i due paesi.

Protagonisti saranno PETR MACEČEK al violino, ŠTĚPÁNKA PUČÁLKOVÁ mezzosoprano e MIROSLAV SEKERA al pianoforte.

La manifestazione – per la realizzazione della quale ha collaborato anche la Comunità pastorale Maria Madre della Chiesa – si svolgerà nella fascinosa cornice della Chiesa Vecchia di Laveno, alle ore 21.

ŠTĚPÁNKA PUČÁLKOVÁ

Fondazione Mozarteum

(mezzosoprano) si è laureata con il massimo dei voti e lode

nel corso per cantanti d’opera presso l’Università del Mozarteum di Salisburgo, per gli ottimi risultati nello studio le è stata assegnata la medaglia medaglia Lili Lehman dalla Fondazione Mozarteum. Si è esibita in una serie di produzioni della Università del Mozarteum e del Teatro di Stato di Salisburgo e ha cantato nel Grande Teatro del Festival di Salisburgo durante l’estate del 2013 al Festival di Salisburgo nel ruolo dell’Apprendista (Wagner: Maestri cantori di Norimberga) sotto la direzione di Danielle Gatti. Nel marzo 2014 ha cantato nel ruolo di Sesto (Mozart: La clemenza di Tito) a Salisburgo e nello stesso ruolo per la stessa produzione è anche apparsa nell’estate del 2014 al Teatro Romano di Fiesole presso Firenze (Italia). Nell‘autunno 2014 Štěpánka Pučálková ha debuttato presso l’Opera di Stato di Praga, il Teatro Nazionale Slovacco di Bratislava ed il Teatro di Stato di Bregenz. Nel giugno 2015, è stata finalista del concorso internazionale Hans Gabor Belvedere, tenutosi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Nella stagione 2016/2017 Štěpánka si è esibita durante il Giubileo per il 50o del Festival pasquale di Salisburgo nel ruolo di Siegrune (R. Wagner: La Valchiria) sotto la direzione di Christian Thielemann. All’inizio della stagione ha preso parte ad un viaggio in Giappone. Negli ultimi mesi Štěpánka ha cantato nelle messe in scena di Madama Butterfly e Romeo e Giulietta al Teatro Nazionale di Praga e della Rusalka al Teatro di Stato di Innsbruck, nel concerto Brani tratti dalla Norma di Bellini nel parco del castello di Ctěnice, in una serata di gala a Maranello, Italia, dedicata al 70°anniversario della fondazione della industria automobilistica Ferrari, e a Pechino, dove ha interpretato, di nuovo, il ruolo di Siegrune. Nel dicembre 2017 ha partecipato alla registrazione dell’inno nazionale su commissione del Comitato Olimpico ceco. Nel giugno 2018 si attende il suo debutto presso il Teatro Nazionale nel ruolo di Charlotte (J. Massenet: Werther) e concerti in Norvegia, Italia e Austria

PETR MACEČEK (violino) ha studiato nel Conservatorio di Ostrava e all’AMU

(Accademia di arti musicali) di Praga. Ha vinto numerosi concorsi a premio, i più importanti tra i quali sono: il premio speciale nel concorso per violino Henryk Wieniawski di Lublino in Polonia (1979) e titolo di diplomato e vincitore assoluto del concorso di violino Kocian di Ústí nad Orlicí (1980). E‘ stato primo violino dell’Orchestra da camera slovacca, e dell‘Orchestra Capella Istropolitana di Bratislava, primo violino dell‘orchestra da camera Suk e membro del Quartetto Martinů, ha lavorato come primo violino dell‘Orchestra da Camera di Praga, fino al 2011 è stato

membro del Quartetto Talich. Come solista o membro di questi ensemble, si è esibito nelle principali sale da concerto in Europa, Sud America, Stati Uniti e Asia. Ha registrato

per le case discografiche Supraphon, Naxos, Koch Discover, BMG e altri.

MIROSLAV SEKERA (pianoforte), vincitore e finalista di numerosi importanti concorsi pianistici sia in patria che all’estero, suona il pianoforte da quando aveva tre anni quando il suo eccezionale talento è stato scoperto da una magnifica insegnante, la professoressa Zdena Janžurová. Grazie alla capacità di suonare ad un tempo sia il pianoforte che il violino, è stato scelto per recitare il ruolo del piccolo Mozart nel film premio Oscar Amadeus del regista Miloš Forman. Ha studiato al Conservatorio di Praga e all’AMU, ha completato i suoi studi nel 1999 come studente di maggior successo. Nel 2006, ha pubblicato un CD solista per la casa discografica MULTISONIC, mentre negli Stati Uniti ha registrato tre CD che sono stati pubblicati dalle case discografiche Albany

e Navona. Nel 2013 ha registrato un CD per Supraphon con il violinista Josef Špaček

Collabora regolarmente con la Radio Nazionale Ceca, con l’Orchestra sinfonica FOK e la mezzosoprano Dagmar Pecková.