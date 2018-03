Da Mustonate a Birmingham in furgone per il concorso di bellezza canina

Un viaggio in furgone da Mustonate a Brimingham, per partecipare ad uno dei concorsi di bellezza canina più rinomati del mondo.

Gemma Zuccato, varesina, è un’allevatrice di Australian Cattle Dog, razza bovara di origine australiana: con la sua Galak Didgeridingo ha portato a casa il secondo posto assoluto femminile nella sua razza al Crufts 2018, concorso andato in scena dall’8 all’11 marzo in Inghilterra.

«Siamo andate in furgone, un viaggio lungo e che necessita di tanti stop (ogni quattro ore circa) per il benessere dei cani. Non è il campionato del mondo, quindi non ci si può fregiare di titolo di cane più bello del mondo – spiega Gemma Zuccato, accompagnata dalla “handler” Chiara Capomagi e dalla fotografa Selene Favretto -, ma è pur sempre un concorso di grande valore. Per ricevere il certificato di attestazione serve prima qualificarsi (cosa non complessa), poi superare una serie di step fino all’ultima elezione che determina la classifica finale. Partecipano moltissimi cani, dai 22 ai 24 mila, divisi in gruppi di appartenenza e ulteriormente suddivisi per sesso, classi, età e vittorie in carriera».

«È il secondo anno che Galak Didgeridingo arriva seconda tra le femmine, ma si è già tolta soddisfazioni importanti anche al World Dog Show, il campionato del mondo vero e proprio: è stata campionessa junior a Milano nel 2015 e campionessa assoluta in Russia nel 2016 – chiosa Gemma Zuccato -. Il prossimo campionato del mondo sarà in Olanda ad agosto: dell’allevamento Didgeridingo con Galak ci sarà sicuramente il campione europeo 2017 Ypsilon e altre giovani promesse».