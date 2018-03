Nasce l’etichetta discografica “Barnum for Art”

Nasce una nuova etichetta discografica ed è tutta made in Gallarate. Si chiama “Barnum for Art” ed è stata fondata dal musicista Max De Aloe. “Ci si chiederà che significato può avere dare vita a una nuova etichetta discografica in un periodo storico in cui sembra che il CD sia arrivato al suo declino” – scrive nel comunicato di presentazione e continua, “Barnum da una parte cerca di conservare l’assoluta qualità con produzioni artistiche ed audio eccelse ma anche di unire un’idea interessante per unire il mondo di internet a quello del CD”.

Max Aloe spiega anche le motivazioni che l’hanno spinto a fondare un’etichetta discografica: “Ho iniziato a fumare a 33 anni. Uno stupido direte voi. Può essere. Ma fumo da allora esclusivamente la pipa che m’impone di accenderla solo quando ho veramente almeno una mezz’ora da dedicare a me. Scelgo così il modello di pipa, il luogo, il tipo di tabacco. La pipa ha una logica opposta alla sigaretta. Ha bisogno di tempo e di dedizione… Negli anni ho imparato a sostituire la qualità alla quantità e a sapermi prendere cura delle cose che amo. Con la musica questo approccio è ancora più importante, perché la musica è la mia vita. Suono professionalmente da 30 anni e realizzo CD da 20 in qualità di musicista per varie etichette, seppure abbia sempre prodotto e curato personalmente tutti i miei lavori. BARNUN nasce dunque dalla mia visione di musicista, ma anche di didatta, compositore e direttore artistico che crede ancora che la musica vada veicolata con la miglior qualità possibile e con una visione artistica e culturale che non la riduca a mera merce. Credo ancora nei CD e negli LP come oggetti che custodiscono un tesoro. Il tesoro di un momento importante, fondamentale per la creatività e la comunicabilità della musica come esperienza artistica. BARNUM sostiene discograficamente solo progetti musicali, quelli nei quali i musicisti ci hanno messo testa, anima, cuore e sudore e dove il pubblico affezionato può godere di un’esperienza ancora magica grazie all’utilizzo di studi di registrazione di assoluta qualità scelti per queste produzioni. BARNUN nasce come una sincera e appassionata casa vinicola che cura la propria filiera di produzione”.

Tra marzo e aprile 2018 ecco le prime 4 produzioni di BARNUM con le date di uscita.

16 marzo 2018 : SOSPIRI SOSPESI

Un disco unico che unisce i tre strumenti principali della famiglia delle ance libere: fisarmonica, armonica e bandoneon, suonati da tre fuoriclasse del loro strumento (Gianni Coscia, Max De Aloe, Daniele Di Bonaventura). Brani originali ed echi di tango con la partecipazione in tre brani della meravigliosa voce di Manuela Loddo. Il cd è registrato, mixato e masterizzato da Marti Jane Robertson.

* Anche su LP 180 grammi – qualità audiofila.

27 marzo 2018 : ANIMA MUNDI

L’accostamento del pianoforte al sitar e al tabla è più unico che raro nel panorama pur vasto della World Music. La curiosità del pianista Roberto Olzer per la cultura musicale indiana, assieme alla disponibilità al dialogo e alla sperimentazione di Deobrat e Prashant Mishra, zio e nipote di una antica famiglia di musicisti di Benares, ha prodotto una registrazione con una sonorità inedita e seducente, forte della profondità spirituale dell’India e della ricchezza armonica dell’Occidente. Melodie popolari ed ampi spazi di improvvisazione, temi ispirati, o presi a prestito, dalla tradizione indiana, irlandese, spagnola, alcune fra le infinite declinazioni dell’Anima del Mondo.

6 aprile 2018 : “NEVER ALONE – The music of Michael Brecker”.

La Monday Orchestra diretta da Luca Missiti realizza questa perla dedicata alla musica di Michael Brecker con Randy Brecker, Mike Mainieri e Bob Mintzer.

Un organico di 30 elementi. Appasionate liner notes di Randy Brecker e Bob Mintzer.

17 aprile 2018 : “DICIASSETTE”

17 brani per 17 musicisti in uscita il 17 aprile 2018 è il doppio CD (venduto al prezzo di singolo) del chitarrista Lorenzo Cominoli con al fianco, tra i tanti, Emanuele Cisi, Tino Tracanna, Paolo Birro, Attilio Zanchi ma anche musicisti d’oltreoceano come Steve Herberman e Isabella Du Graf.