Nascondono attrezzi da scasso, tre denunciati

Tre uomini pregiudicati, residenti nel Milanese e di origine nomade, sono stati fermati e denunciati dagli agenti della Squadra Volanti di Varese in stretta collaborazione con quelli della Polizia Locale del Monte Orsa.

Grazie all’ausilio delle telecamere, le forze dell’ordine hanno intercettato nel territorio di Clivio una vettura già notata a Viggiù in corrispondenza di alcuni furti in abitazione. L’equipaggio dell’automobile, composto appunto da tre persone, è stato fermato: in seguito alla perquisizione successiva gli agenti hanno rinvenuto – occultato all’interno dell’abitacolo – torce e attrezzi atti allo scasso (foto di repertorio).

I tre uomini, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati e hanno ricevuto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Clivio. L’autovettura è invece stata sequestrata: risulta intestata (come tante altre) a un prestanome ed è risultata priva di assicurazione.