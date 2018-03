Nel parco di Villa Bozzolo alla scoperta di viole e mughetti

Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), in provincia di Varese, offre ai piccoli visitatori, dai 5 ai 9 anni, la possibilità di scoprire insieme ai genitori il mutare della natura attraverso il parco della Villa.

Domenica 11 marzo, 8 aprile e 6 maggio 2018, dalle ore 15, grazie a passeggiate e osservazioni all’interno del giardino di delizia, si potranno ammirare i narcisi, le primule, i mughetti e i giacinti che sbocciano con l’arrivo della primavera.

Domenica 11 marzo si comincerà con I primi colori quelli delle primule, delle violette, dei mughetti e di qualche pervinca che si affacciano timidamente nel sottobosco lungo la porzione in pendio del parco. Sarà possibile osservarli nelle loro forme e sfumature, raccontare storie di fiori e frutti comodamente seduti su un letto di foglie. I bimbi avranno l’opportunità di curiosare sotto il terriccio, incontrando insetti e lombrichi che saranno all’opera per tener vivo il bosco. La breve passeggiata con racconti e attività di scoperta sarà condotta con l’ausilio di piccoli strumenti da giardiniere e per l’osservazione di dettaglio. È necessario un abbigliamento comodo.

Domenica 8 aprile è in programma una Passeggiata al Belvedere che condurrà alla scoperta della frazione di Aga con l’oratorio campestre di S. Bernardino. Il percorso prenderà avvio dall’ingresso della villa e sarà organizzato in contemporanea per grandi e bambini. Gli adulti potranno analizzare l’architettura del parco, inoltrarsi verso il belvedere (15 minuti, sentiero facile), arrivare alla sua sommità per poi proseguire verso la frazione di Aga. I più piccoli seguiranno il tracciato con un’antica mappa e avranno la possibilità di conoscere frutti, foglie, alberi e orientarsi fra spazi naturali e antropici. Una merenda a base di frutta sarà organizzata dalla villa per gli ospiti. Si consigliano calzature basse e comode, un piccolo zaino con acqua.

Domenica 6 maggio sarà la volta di Calendimaggio per dare il benvenuto al mese di maggio, solitamente celebrato con feste, canti e allegria in tutta Europa. Grazie ai laboratori, che si ispireranno agli antichi riti e alle feste del folklore, i bimbi potranno utilizzare materiali naturali come petali di rose, foglie e rametti e materiali artificiali come fil di ferro ricoperto da giardinaggio, nastrini colorati, carta velina e carta crespa per realizzare ghirlande, scettri, mazzetti di fiori per agghindarsi o ghirlande per decorare le stanze della casa o omaggiare mamma e papà.

Giorni e orari: domenica 11 marzo, 8 aprile e 6 maggio 2018, dalle ore 15

Ingresso attività: Intero: 9 €; Iscritti FAI e residenti del Comune Casalzuigno: 4 €

Ingresso per genitori accompagnatori: Intero: 9 €; Iscritti FAI e residenti del Comune Casalzuigno: gratuito

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it