Nell’Antico cascinale la biblioteca che cresce e aggrega

Quarta tappa di “Biblioteche in tour“: qui trovate la pagina con tutti gli articoli sulle nostre biblioteche.

Non solo biblioteca. Le mura secolari dell’Antico Cascinale lombardo, da dicembre nuova sede della Biblioteca di Cantello, racchiudono il motore dell’attività culturale del paese, nel senso più ampio, Oltre agli spazi del servizio biblioteca nell’edificio ci sono ufficio cultura (e sport), aula studio, sede di associazioni, sala conferenze per 80 persone e non manca l’angolo ristoro.

Nel ruolo di “motore” c’è Isabella Antico, 45 anni, laureata in lettere moderne e dal 2001 dipendente comunale, bibliotecaria ma anche responsabile dell’Ufficio cultura e sport. Con lei, part time, Aysha Longobucco, e una serie di figure (“preziosissime”) di lavoratori socialmente utili, come Giuliano Zanzi che proprio in questi giorni sta concludendo il suo incarico in Biblioteca.

«Da pochi mesi siamo in questa bellissima struttura, un cascinale del 1700 recuperato con un restauro conservativo che ha preservato le caratteristiche dell’edificio – racconta Isabella – Il trasloco dalla sede in Municipio a questa, leggermente più decentrata, aveva suscitato qualche malumore tra gli utenti, ma le riserve sono durate poco e non solo abbiamo una crescita del 20% nei primi due mesi ma abbiamo recuperato diversi vecchi utenti che faticavano a venire in Municipio, mentre qui non ci sono barriere architettoniche e l’ambiente è più spazioso ed accogliente».

Pietre a vista, ambienti accoglienti e luminosi, nuove scaffalature illuminate rendono gli spazi della biblioteca davvero suggestivi. Un “nido” la stanza dedicata ai più piccoli, con tappeti colorati e seggioline per stare comodi e perdersi nelle storie che spesso è la stessa Isabella a raccontare: «Ogni anno tutte le classi delle scuole di Cantello vengono accolte in biblioteca con letture animate che talvolta diventano quasi performance teatrali. Poi tutti prendono un libro, tornano a portarlo, coinvolgono la famiglia… anche così seminiamo l’amore per la lettura».

La biblioteca di Cantello è anche luogo di aggregazione (lo sarà ancora di più non appena sarà completata la sala studio) con la presenza di due associazioni culturali come Urca (l’associazione dei ragazzi di Cantello) e Libro aperto, con cui vengono organizzate iniziative e serate, come la rassegna letteraria “Voltiamo pagina”, di cui si è appena conclusa l’edizione 2018.

«Questa forte collaborazione con le associazioni è la caratteristica di questa biblioteca – conclude Isabella Antico – ed è un fattore positivo, perché avendo la possibilità di realizzare grazie al loro apporto delle iniziative di buon livello a costo praticamente zero, abbiamo più disponibilità di risorse da investire nei libri e questo fa crescere la qualità della biblioteca».

Una biblioteca che vale la pena di visitare per la sua architettura affascinante, per i suoi spazi ma soprattutto per la passione e l’energia che la pervadono.

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

Iscritti: 1206

Circa 18.500 volumi (tra libri e Dvd).

Nel 2017 la biblioteca comunale di Cantello ha dato in prestito direttamente ai propri utenti 10.118 volumi.

«Siamo partiti nel 2009 con 5.000 prestiti– spiega la bibliotecaria Isabella Antico – l’anno scorso abbiamo superato i 10mila e ma abbiamo avuto un mese di chiusura per il trasloco altrimenti avremmo sfiorato gli 11mila prestiti. Per quest’anno le proiezioni indicano un’ulteriore crescita con la stima di 12.600 prestiti».

La biblioteca di Cantello: orari e contatti

Sede – Antico cascinale lombardo, via Monastero 7 – tel. 0332 418630

Email: biblioteca@comune.cantello.va.it

Orari:

Martedi: 14.00 – 18.00

Giovedi: 14.00 – 18.00

Venerdi: 10.00 – 12.30

Sabato: 09.00 – 12.30