Nelle stanze del municipio via il cestino del rifiuto indifferenziato

Cassano vuole raggiungere il 90% di differenziata, diventare una città rifiuti-free e annuncia il prossimo passo: via il cestino del “secco” (la frazione indifferenziata) dagli uffici comunali, per dare l’esempio alla cittadinanza che è possibile dividere quasi tutti i rifiuti negli altri sacchi, quelli per umido, plastica e carta.

L’hanno annunciato insieme il sindaco Nicola Poliseno, il presidente della società di raccolta rifiuti SiEco Antonio Frascella, il presidente del consiglio comunale Angelo Palumbo. Il punto di partenza, come sempre, è quello degli ottimi risultati già oggi ottenuti dalla differenziata a Cassano, da lustri tra i “Comuni ricicloni” di Lombardia: «A seguito di nuova normativa è stata introdotta nuova modalità di computo rifiuti, secondo noi più corretta, per i residui da spazzamento e per gli ingombranti» premette Poliseno. «Con il nuovo conteggio siamo arrivati quasi già all’85%». Un numero che avvicina ancora alla soglia del 90% indicata come obbiettivo già nel 2016. «Non fantascienza ma un percorso fattibile»·

«La differenziata conviene: dal punto di vista dell’ambiente e della bolletta, che senza differenziata sarebbe almeno del 20% in più» dice il sindaco. «Lo smaltimento di rifiuti è diminuito del 2,7%» aggiunge Frascella di SiEco. «La CO2 risparmiata con la differenziata corrisponde a quella assorbita da 84mila alberi». Da sabato 24 marzo SiEco distribuirà (non solo a Cassano, ma in tutti i sei Comuni serviti) la compostiera gratuita per la produzione di compost.

E il futuro? «Nuove azioni educative per ridurre i rifiuti: non più solo l’educazione alla differenziata – di cui si parla fun dalle materne – ma verso un Comune rifiuti-Free, il titolo dato a città che producono meno di 75 kg/anno di rifiuto indifferenziato per persona. Noi siamo oggi a 61kg annui per persona: vogliamo diminuire ancora».

In questo senso vanno l’introduzione della casetta dell’acqua (che riduce la produzione di rifiuto in plastica), le ulteriori attività educative nelle scuole, che già fanno percorsi nella loro autonomia, ma sopratutto il nuovo progetto «da attivare partendo dal Comune stesso, che come ente produce rifiuti»: «obbiettivo zero rifiuti». Per questo – appunto – da marzo scompariranno i cestini classici, rimarranno solo i raccoglitori per carta, umido, plastica plastica+alluminio. Un incentivo a porre ancora maggiore attenzione alla produzione di rifiuti. «Oggi il Comune produce tre tonnellate di indifferenziato, vogliamo arrivare a zero».

Il modello di Cassano – quasi “talebano” nell’introdurre norme via via più stringenti – ha ottenuto risultati via via crescenti, aprendo la strada in qualche modo ad altri Comuni. «Quando sbaglio qualcosa nella raccolta, le mie nipoti mi guardano come fosse qualcosa di veramente brutto: è una attenzione che grazie alle scuole e entrata nella cultura delle persone» spiega Angelo Palumbo (presidente del consiglio comunale e – va detto – candidato alle Regionali). «Ci sono ancora zone d’ombra in provincia e questo perché manca un coordinamento regionale sulla differenziata, che va standardizzato il più possibile». È la convinzione di Cassano: «Il nostro – conclude Poliseno – è un modello che vorremmo si estendesse anche su vasta scala»