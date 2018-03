Neos cerca assistenti di volo non certificati

Parli l’inglese e l’italiano? Hai un passaporto UE? Sai nuotare? Hai almeno 18 anni e sei in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore? Vuoi lavorare come assistente di volo? Neos organizza un Open Day per il recruitment di assistenti di volo non certificati.

L’incontro è in programma per il 15 marzo 2018 a Cardano al Campo all’Hotel Novotel. I candidati si dovranno presentare con 2 foto (mezzo busto e figura intera) ed un cv cartaceo in formato Europeo in Italiano. I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 30 anni non compiuti