Nessun saronnese in Consiglio regionale

Nessun saronnese sederà in consiglio regionale. Per il comprensorio il risultato elettorale è un po’ amaro soprattutto se si considera che i candidati, tra saronnesi doc e d’adozione, sfioravano la ventina sparsi in tutte le liste. Il Saronnese è stato terreno di caccia per molti candidati “varesini” e a risentirne sono stati i locali.

Buona performance per il vicesindaco di Saronno Pier Angela Vanzulli candidata dalla Lega Nord conquista 806 voti (di cui 326 nella città degli amaretti segnando il record cittadino per questa tornata e 220 nella natia Gerenzano). A tallonare la leghista, ormai evidentemente ufficialmente adottata da Saronno, il sindaco di Origgio Mario Ceriani che nella lista Fontana presidente ottiene 758 preferenze.

Terzo posto per il Pd con Mauro Rotondi con i suoi 320 voti (cui 259 in città). Sfiora il podio la sorpresa Franco Casali che nella lista Gori presidente arriva a 243 preferenze. Diversi i voti che il presidente Fiab e consigliere comunale di Tu@Saronno ha “perso” perchè erroneamente scritti accanto al simbolo del Pd.

Tra i saronnesi sopra quota cento: Federica Carlomagno di Fratelli d’Italia, Anna Cinelli ex consigliere comunale della civica Saronno Bene comune che arriva a 171 e l’ex sindaco di Cislago Luciano Biscella 126. Solo 81 preferenze saronnesi per Raffaele Cattaneo che pur avendo ottenuto 2.286 preferenze ha un po’ “dimenticato” in campagna elettorale la natia Saronno. Tra i debuttanti da segnalare i 76 voti di Dario Borghi assessore a Gerenzano e i 79 di Ilaria Angelone di Liberi e Uguali.