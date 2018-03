Neurofeedback potenzialMENTE tu

Dietro al successo di una campagna di comunicazione ci sono diversi fattori. Nell’ambiente digitale conta la possibilità di gestire le informazioni sulle varie piattaforme.

Le dottoresse Laura e Elisabetta Rolih, hanno portato a Varese il Neurofeedback Dinamico Neuroptimal® una tecnica innovativa per il “riequilibrio naturale del cervello”, andando ad agire principalmente sulla stabilizzazione dell’ansia e sui sintomi che ne derivano.

In un’intervista, la dott.ssa Laura Rolih ci ha raccontato di cosa si tratta. In un solo giorno l’articolo è stato letto da oltre 2.000 persone e ha avuto oltre 200 condivisioni a Facebook. Ad incrementarne la visibilità, il post Facebook, in meno di un giorno ha raggiunto circa 41.000 persone ed è stato più volte condiviso.